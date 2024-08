LIVE Scherma, Olimpiadi Parigi in DIRETTA: le fiorettiste a caccia del riscatto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sesta giornata della scherma ai Giochi della XXXIII Olimpiade. Oggi è il grande giorno, quello dove l’Italia vuole l’assoluto riscatto nella prova a squadre di fioretto femminile. Il Dream Team è nettamente favorito per la medaglia d’oro, ma bisognerà tirare fuori la miglior versione per non incappare in una seconda delusione.

Dopo le zero medaglie della prova individuale tornano in pedana le ragazze del CT Stefano Cerioni, con un solo obiettivo in testa. Arianna Errigo, Martina Favaretto e Alice Volpi saranno le titolari, con a completare il quartetto Francesca Palumbo. Le azzurre sono campionesse iridate e continentali in carica, e vogliono completare l’opera con l’alloro più prezioso. Il debutto alle 11.50 sarà molto leggero, con l’Egitto, testa di serie n.8, che non può assolutamente rappresentare un problema per la nostra squadra.

In semifinale l’avversaria delle azzurre verrà fuori dalla sfida tra Polonia e Giappone. Polacche favorite, ma nipponiche insidiose e molto pericolose. Comunque, nessuna delle due formazioni si avvicina minimamente al livello del quartetto italiano. Le insidie arriveranno dalla parte bassa del tabellone, dove la semifinale disegnata dovrebbe essere Stati Uniti-Francia. Transalpine che però partirebbero sfavorite contro le americane, che nella prova individuale hanno fatto doppietta. L’appuntamento principale comunque è alle 20.30, quando al Grand Palais entreranno le due squadre che si giocheranno la medaglia d’oro.

