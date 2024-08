LIVE Musetti-Zverev, Olimpiadi tennis in DIRETTA: è la partita della verità per il toscano!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del quarto di finale delle Olimpiadi tra Lorenzo Musetti e Alexander Zverev.

Dovevamo arrivare ai quarti, e ai quarti siamo arrivati! Di fronte la testa di serie numero 3 del tabellone di singolare maschile, finalista in carica del Roland Garros che vorrebbe confermare la medaglia del metallo più pregiato di cui si è fregiato a Tokyo 2020. L’azzurro vuole assolutamente impedirglielo, e dovrà tirare fuori l’impresa della carriera, ancor più della semifinale a Wimbledon appena conquistata. SI GIOCA COME 2° MATCH DALLE 12!

Il campione di Roma non ha lasciato per strada alcun parziale nell’approccio ai quarti, così come il talento di Carrara, che ha sconfitto l’idolo di casa Monfils, il rognoso argentino Navone prima di rifilare un perentorio 2-0 sconfiggendo per la terza volta in stagione l’USA Taylor Fritz. Una vittoria contro il tedesco garantirebbe all’allievo di coach Tartarini di poter, in caso di sconfitta, giocare l’incontro per la medaglia di bronzo contro il perdente della semifinale della parte alta, a meno di sorprese il rivale di Carlos Alcaraz.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la Diretta Live del quarto di finale delle Olimpiadi tra Lorenzo Musetti e Alexander Zverev. Prima dell’azzurro, un doppio femminile tra Repubblica Ceca e Taipei.