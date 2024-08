LIVE MotoGP, GP Gran Bretagna 2024 in DIRETTA: si inizia a fare sul serio con la Sprint Race a Silverstone

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Programma, orari e tv della giornata

Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del sabato del Gran Premio di Gran Bretagna, decimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2024. Sullo storico tracciato di Silverstone si torna in azione dopo la prima giornata di ieri che ha iniziato ad emettere i primi verdetti.

Sullo splendido e storico tracciato di Silverstone la giornata prenderà il via alle ore alle ore 11.10 italiane con la seconda sessione di prove libere, quindi a partire dalle ore 11.50 saranno i cronometri a farla da padrone, dato che scatteranno le qualifiche che andranno a comporre la griglia di partenza della Sprint Race che prenderà il via alle ore 16.00. Per quanto visto nella giornata di ieri sembra una grande sfida tra Ducati e Aprilia.

Jorge Martin vuole la riscossa dopo la caduta del Sachsenring che aveva chiuso nella maniera peggiore la sua prima parte di stagione e lo aveva proiettato verso le vacanze estive con il morale sotto i tacchi. Bagnaia e le Aprilia sembrano i rivali più concreti, con “Pecco” che, sin dal secondo giro della mattinata, ha fatto capire di avere davvero tra le mani la sua GP24.

Il sabato del Gran Premio di Gran Bretagna della MotoGP scatterà alle ore 11.10 con la FP2, quindi alle ore 11.50 toccherà alle qualifiche, mentre la Sprint Race prenderà il via alle ore 16.00.