LIVE Italia-Turchia, Europei volley femminile U20 in DIRETTA: la pallavolo azzurra per continuare a vincere

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della finale del campionato Europeo femminile under 20 in programma a Sofia in Bulgaria: di fronte Italia e Turchia. La Nazionale Under 20 femminile italiana dopo la prima fase in Irlanda senza sconfitte, ieri ha superato 3-1 in rimonta il Belgio e ora contenderà alla Turchia l’oro continentale.

Guidata dal tecnico Gaetano Gagliardi, la squadra azzurra ha mostrato un percorso impeccabile durante la fase a gironi, collezionando sette vittorie consecutive contro Repubblica Ceca, Portogallo, Serbia, Ucraina, Irlanda, Polonia e Finlandia. Questo impressionante risultato ha permesso all’Italia di entrare tra le migliori quattro squadre del torneo, conquistando anche l’importante qualificazione per i Campionati del Mondo Under 21, previsti per il 2025. Ieri partita difficilissima con il Belgio che ha iniziato meglio e per due set ha messo in costante difficoltà le azzurre, brave a reagire e a vincere ai vantaggi il secondo parziale e poi ad aggiudicarsi con meno patemi terzo e quarto set.

Ora in programma c’è la finale del torneo che vede l’Italia affrontare la Turchia alle ore 17.30 (ora italiana). Percorso netto anche per le turche fino a questo momento. La squadra allenata da Gokhan Durmaz ha sconfitto ieri 3-1 la Polonia nella prima semifinale con i parziali di 25-14, 22-25, 25-17, 25-18. Attenzione soprattutto all’opposta Yesilirmak, che è l’attaccante più prolifica della squadra turca.

La squadra turca dovrebbe schierare in cabina di regia Dilay Ozdemir del Besiktas, in diagonale con l’opposta Beren Yesilirmak, lo scorso anno all’Ilbank e il prossimo allo Zeren Spor Kulubu. In banda Liza Safronova, schiacciatrice del Fenerbahce, proveniente dal Havran Belediyespor Kulübü e Eylul Durgun del Karayolları Spor Kulübü. le centrali sono Begun Kacmaz, ex Vakifbank, dal prossimo anno al Besiktas e Nisan Eroguz, del vivaio del Vakifbank. Il libero è Helin Kayikci, ex Fenerbahce, dal prossimo anno all’Alpet Zerenspor.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della finale del campionato Europeo femminile under 20 in programma a Sofia in Bulgaria: di fronte Italia e Turchia, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla, si parte alle ore 17.30!