LIVE Italia-Olanda, Olimpiadi Parigi volley in DIRETTA: le azzurre vogliono il bis per puntare al primo posto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata del girone preliminare del volley femminile alle Olimpiadi di Parigi: la Nazionale azzurra affronta l’Olanda. L’Italia dopo la vittoria al debutto non senza qualche patema contro la Repubblica Dominicana, cerca il secondo successo che aprirebbe definitivamente le porte del secondo turno e renderebbe decisiva per il primo posto la sfida contro la Turchia campione d’Europa in carica..

Sfida importante e tutt’altro che semplice per la squadra azzurra che cerca conferme e un successo che dia fiducia al gruppo che deve fare i conti con tanti problemi di formazione, tutti legati al ruolo di banda ricevitrice. Agli infortuni di Pietrini e Degradi, si aggiungono le difficoltà di Caterina Bosetti palesate nel match contro le caraibiche. Per l’Italia il desiderio di riscatto è forte, anche perchè un anno fa la squadra azzurra, allora allenata da Mazzanti, fu sconfitta nella finale per il terzo posto dell’Europeo in casa. Per Velasco un altro match da cui trarre indicazioni in vista delle sfide senza appello.

L’Olanda è imbottita di giocatrici che hanno un passato, un presente e alcune anche un futuro in Italia. L’alzatrice è Britt Bongaerts, ex Perugia, dal prossimo anno in Turchia, l’alternativa è Sarah Van Aalen, lo scorso anno al Vakifbank a Istanbul e il prossimo anno a Chieri. L’opposta titolare è Celeste Plak, ex Bergamo e Novara e da due anni in Giappone con la maglia del Victorina Himeji, il prossimo anno al Gerdau Minas.

In banda le due giocatrici più forti, Nika Daalderop, già in italia a Firenze e Novara, due anni fa con alterne fortune al Vakifbank in Turchia e dallo scorso anno Italia a Milano, e Jolien Knollema, due anni fa a Firenze e dal prossimo anno in Germania a Stoccarda, Hester Jasper, lo scorso anno a Potsdam e il prossimo al Dresdner sempre in Germania. Al centro giocano Indy Baijens, al terzo anno di militanza all’SSC Palmberg Schwerin e Juliet Lohuis, dallo scorso anno punto di forza di Casalmaggiore ma dalla prossima stagione a Chieri. Il libero è Florien Reesink, anche lei di stanza in Germania a Potsdam.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della seconda giornata del girone preliminare del volley femminile alle Olimpiadi di Parigi: la Nazionale azzurra affronta l’Olanda, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla, si parte alle ore 17.00!