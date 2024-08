LIVE Italia-Giappone, Mondiali Under 17 volley femminile in DIRETTA: le azzurrine inseguono la finale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della semifinale del campionato Mondiale femminile under 17 in programma a Lima in Perù: di fronte Italia e Giappone. Prosegue la grande estate delle squadre giovanili azzurre. Dopo l’oro europeo Under 22 e l’argento continentale Under 20, le azzurrine dell’Under 17 sono a un passo dal podio mondiale e oggi affrontano le nipponiche con l’obiettivo di centrare la finale iridata.

Guidata dal tecnico Pasquale D’Aniello, la squadra azzurra ha avuto un percorso impeccabile sia durante la fase a gironi, sia nella fase ad eliminazione diretta collezionando cinque vittorie consecutive contro Messico (3-2), Egitto (3-0) e Argentina (3-0) nel girone, poi battendo 3-0 il Canada agli ottavi e 3-1 la Turchia nella notte italiana nei quarti di finale. Questo impressionante risultato ha permesso all’Italia di entrare tra le migliori quattro squadre del torneo. Ieri l’Italia ha disputato una grande partita e, con una vittoria per 3-1 (21-25, 25-15, 25-18, 25-23) contro la Turchia.

Nella sfida con la Turchia l’Italia ha dimostrato tutta la sua forza e la sua organizzazione di gioco. Dopo aver perso il primo set, la giovane squadra italiana ha rapidamente cambiato il corso della partita, aggiudicandosi i tre set successivi. La migliore in campo è stata Stella Caruso con 17 punti, seguita da Ludovica Tosini con 14 punti e Alice Guerra con 13 punti. L’Italia dovrebbe giocare in regia con Alessia Manda di Conegliano, l’opposta Perla Massaglia dell’Azzurra Volley Firenze, le bande Stella Caruso del Lunezia Volley e la capitana Ludovica Tosini di Conegliano, al centro Alice Guerra del Benedetto Volley e Sara Mori del Volleyrò Casal De Pazzi. Il libero è Stella Cornelli dell’Anderlini Modena. Della rosa fanno parte anche l’opposta Rebecca Aimaretti dell’Agil Volley, la banda Virginia Paola Di Napoli della Pro Victoria Pallavolo), l’alzatrice Vanessa Suarez Hernandez e la banda Layla Viti del Volleyrò Casal De Pazzi e la centrale Miranda Vittoria Zanella del Playasti.

Il Giappone, che nei quarti di finale ha superato il Perù, squadra di casa, con lo stesso punteggio di 3-1, finora ha battuto 3-1 il Taipei cinese, 3-0 Portorico, 3-1 la Croazia nel girone preliminare, poi negli ottavi di finale ha sconfitto 3-0 l’Ecuador. Le nipponiche dovrebbero giocare con Haruka Toki al palleggio, della Shimokitazawa Seitoku High School, l’opposta (che non è opposta di ruolo) Hikari Kudo, della Furukawa Gakuen High School, le bande Ailee Kotone McAllister della Yokohama Hayato High School e Saya Nakayama della Kinrankai High School. Le centrali sono Aina Mizokami della Hikami High School e Maika Kumagai della Asahikawa Jitsugyo High School. Il libero è Kokoro Semba della Shujitsu High School.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della semifinale del campionato Mondiale femminile under 17 in programma a Lima in Perù: di fronte Italia e Giappone, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla, si parte alle ore 23.30!