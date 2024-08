LIVE Italia-Belgio, Europei volley femminile U20 in DIRETTA: azzurrine a caccia della finale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della semifinale del campionato Europeo femminile under 20 in programma a Sofia in Bulgaria: di fronte Italia e Belgio. La Nazionale Under 20 femminile italiana dopo la prima fase in Irlanda ha raggiunto la Bulgaria, dove si svolge la fase finale dei Campionati Europei di categoria.

Guidata dal tecnico Gaetano Gagliardi, la squadra azzurra ha mostrato un percorso impeccabile durante la fase a gironi, collezionando sette vittorie consecutive contro Repubblica Ceca, Portogallo, Serbia, Ucraina, Irlanda, Polonia e Finlandia. Questo impressionante risultato ha permesso all’Italia di avanzare tra le migliori quattro squadre del torneo, conquistando anche l’importante qualificazione per i Campionati del Mondo Under 21, previsti per il 2025. Le partite disputate a Dublino hanno messo in luce una squadra italiana particolarmente combattiva e ben coesa, capace di esprimere un’ottima pallavolo. Il cammino verso la fase finale di questo Campionato Europeo è stato segnato da prestazioni convincenti, che hanno evidenziato la forza e la determinazione delle giovani azzurrine.

Ora in programma c’è la semifinale del torneo che vede l’Italia affrontare il Belgio alle ore 17.30 (ora italiana). La vincitrice di questa sfida incontrerà domani in finale la vincente della seconda semifinale, quella tra Turchia e Polonia. Con il morale alto e una qualificazione mondiale già in tasca, le azzurrine si preparano ad affrontare con grinta il Belgio, consapevoli dell’importanza della partita e dell’opportunità di scrivere un’altra pagina gloriosa nella storia del volley giovanile italiano.

La squadra belga è composta dalle alzatrici: Neufkens del Beveren, Engels del VDK Bank Gent Damesvolley, Maes dell’Oudegem. Schiacciatrici: Layten, Bertels, Cos e Debout del Beveren, Radovic, ex Osternda, dal prossimo anno al Roeselare. Oppoosta: Maes del Vilvoorde. Centrali: Hauben del Houdegem, Vanhoecke del Roeselare, Wouters del Beveren. I liberi: Debouck del Beveren, Peeters del Vilvoorde. L’allenatore è Robin Blondeel.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della semifinale del campionato Europeo femminile under 20 in programma a Sofia in Bulgaria: di fronte Italia e Belgio, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla, si parte alle ore 17.30!