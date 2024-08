LIVE Ginnastica ritmica, Olimpiadi Parigi in DIRETTA: Sofia Raffaeli sogna il podio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti/e alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare per la ginnastica ritmica ai Giochi Olimpici di Parigi. Entra nel vivo la caccia al podio delle azzurre che si affidano a Sofia Raffaeli e Milena Baldassarri per la gara individuale che oggi vivrà la sua fase decisiva e ad una Nazionale di alta qualità, che oggi affrontano la fase di qualificazione.

L’Italia vuole essere grande protagonista nelle gare di ginnastica ritmica alle Olimpiadi di Parigi 2024. Le Farfalle andranno a caccia della medaglia dopo il bronzo conquistato tre anni fa a Tokyo. Alessia Maurelli e compagne hanno avuto qualche difficoltà nelle ultime stagioni, ma sono sempre state protagoniste in campo internazionale e se la sono giocata nei vari contesti, togliendosi delle soddisfazioni tra Europei e Mondiali. Le ragazze di Emanuela Maccarani dovranno confezionare due esercizi di spessore se vorranno davvero puntare al podio, non saranno ammesse particolari sbavature e passi falsi nei due esercizi in programma. I cinque cerchi si sono sempre rivelati congeniali alle azzurre, che hanno invece sofferto un po’ nell’esercizio misto. La sfida sarà aperta contro le Nazioni che hanno ottenuto risultati migliori nell’ultimo triennio come Israele, Bulgaria, Spagna, Cina senza sottovalutare l’emergente Brasile e tenendo in considerazione l’Ucraina. Ricordiamo che si gareggia soltanto nel concorso generale individuale, mentre non si assegnano medaglie nelle singole specialità e che oggi è in programma la qualificazione.

Nel pomeriggio, dalle 14.30, si assegna il primo titolo con la finale dell’All Around indivusale. Sofia Raffaeli, splendida prima nelle qualificazioni di ieri, è pronta a fronteggiare soprattutto la tedesca Darja Varfolomeev che ieri ha commesso un errore, mentre non ci sarà la bulgara Stiliana Nikolova, eliminata. Attenzione anche alla bulgara Kaleyn, alla ucraina Onofriichuk e alla tedesca Kolosov. Del gruppo delle finalista fa parte anche una stoica Milena Baldassarri

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della prima giornata di gare per la ginnastica ritmica ai Giochi Olimpici di Parigi cronaca in tempo reale, attrezzo dopo attrezzo, esercizio dopo esercizio, emozione dopo emozione, per non perdervi davvero nulla, le gare prenderanno il via alle ore 10.00 con la qualificazioni della gara a squadre e alle 14.30 con la finale dell’All Around!