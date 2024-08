LIVE Germania-Francia, Olimpiadi Parigi basket in DIRETTA: i campioni del mondo sfidano i padroni di casa, in palio la finale per l’oro

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno a tutte le lettrici ed i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta Live di Germania-Francia, prima semifinale del torneo di basket maschile alle Olimpiadi di Parigi 2024! Chi prevale da questo confronto andrà a giocarsi la medaglia d’oro contro la vincente di Serbia-Stati Uniti, seconda semifinale in programma questa sera alle ore 21:00 – sabato invece sono previste le due finali.

I campioni del mondo in carica hanno superato nei quarti di finale la Grecia di Giannis Antetokoumpo per 76-63 grazie a 18 punti di Franz Wagner e 13 di Dennis Schröder, mentre la stella greca dei Milwaukee Bucks ha messo a referto 22 punti ma non sono bastati per superare i tedeschi che andranno così a giocarsi la zona medaglie. Percorso finora netto della squadra di coach Herbert, che ha chiuso il girone con tre vittorie in altrettante partite compresa una proprio contro i francesi (71-85) con Franz Wagner sempre protagonista.

Dall’altra parte la Francia padrona di casa che vuole continuare a sognare di fronte al proprio pubblico per tornare a giocarsi il primo gradino del podio. I Bleus sono riusciti a superare uno scoglio difficile come poteva essere il Canada per 82-73, con 22 punti di Guerschon Yabusele e 20 punti di Isaia Cordinier in una serata dove non hanno brillato Victor Wembanyama e Rudy Gobert. Servirà anche il supporto del pubblico di casa, con i francesi che provano a centrare la seconda finale per l’oro consecutiva per salire sul gradino più alto del podio.

Palla a due che verrà alzata alla Bercy Arena di Parigi (Francia) alle ore 17:15, con l’arena della Capitale francese teatro della fase finale del torneo di basket. Buon divertimento a tutti, con la diretta Live di OA Sport!