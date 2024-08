LIVE Francia-Spagna, Olimpiadi Parigi calcio in DIRETTA: favoriti i padroni di casa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Francia-Spagna, Olimpiadi Parigi 2024, atto finale del torneo maschile.

Francia e Spagna si contenderanno l’oro olimpico. Gli iberici hanno raggiunto la finale dopo aver ribaltato il risultato contro il Marocco, vincendo 2-1, mentre i padroni di casa hanno avuto la meglio sull’Egitto nei tempi supplementari, guadagnandosi così l’accesso all’ultima sfida del torneo.

L’Under 23 francese, allenata da Thierry Henry, è riuscita a ribaltare il vantaggio iniziale dell’Egitto, passato in vantaggio al 62′ con Saber. Mateta ha segnato il gol del pareggio all’83’ e, successivamente, ha firmato il raddoppio al 99′, seguito dalla rete di Olise al 108′.

In finale, la Francia troverà la Spagna, che nell’altra semifinale ha superato il Marocco in rimonta per 2-1. I gol decisivi sono stati realizzati da Fermin Lopez, che potrebbe conquistare l’accoppiata Europeo-Olimpiade, e da Alex Baena e Juanlu Sanchez, che all’85’ ha siglato la rete che ha definitivamente capovolto l’iniziale vantaggio marocchino, messo a segno su rigore dal capocannoniere del torneo, Soufiane Rahimi.

Per la Spagna sarà la quinta finale olimpica, con un bilancio di un oro e tre argenti, mentre la Francia ha raggiunto la sua seconda finale, avendo già conquistato una medaglia d’oro e una d’argento.

Probabili formazioni:

FRANCIA (4-3-3): Restes; Sildillia, Badé, Lukeba, Truffert; Akliouche, Chotard, Diouf; Olise, Lacazette, Mateta.

SPAGNA (4-2-3-1): Tenas; Pubill, Garcia, Cubarsì, Miranda; Barrios, Baena; Oroz, Lopez, Gomez; Ruiz.

Inizio alle ore 18:00.