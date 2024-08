LIVE Francia-Germania, Olimpiadi volley 2024 in DIRETTA: quarto di finale per i padroni di casa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Amici ed amiche di OA Sport, buongiorno e benvenuti/e alla DIRETTA LIVE di Francia-Germania, match valido per il terzo quarto di finale del torneo di volley maschile delle Olimpiadi di Parigi 2024. Il momento della verità è finalmente arrivato, dopo la fase a gironi è giunto il momento delle sfide ad eliminazione diretta, chi vince vola in zona medaglie.

I padroni di casa si sono ben comportati nella prima fase, ma non hanno di certo impressionato, Ngapeth e compagni hanno concluso la pool A con due vittorie e un successo al tie-break contro la Serbia, una vittoria secca contro il Canada e una sconfitta al tie-break contro la Slovenia. L’impressione è che i padroni olimpici manchino di continuità e che alternino fasi di grande volley a frasi di grande fatica, sopratutto in attacco. La Germania è fino a questo momento la più grande sorpresa di questo torneo, spinta dal proprio bomber Grozer ha chiuso la pool C in seconda posizione, superando agevolmente Giappone e Argentina e inchinandosi solo agli Stati Uniti. La Francia questa sera partirà con tutti i favori del pronostico, basti pensare che i galletti hanno vinto 11 degli ultimi scontri diretti contro i tedeschi. Questo quarto di finale ci interessa particolarmente da vicino, la vincente di Francia-Germania se la vedrà infatti in semifinale con la vincente di Italia-Giappone.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Francia-Germania, match valido per il terzo quarto di finale del torneo di volley maschile delle Olimpiadi di Parigi 2024, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, emozione dopo emozione, per non perdervi davvero nulla, il match prenderà il via alle ore 17:00!