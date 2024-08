LIVE Errani/Paolini-Watson/Boulter, Olimpiadi tennis in DIRETTA: la coppia britannica (improvvisata) tra le azzurre e la semifinale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del quarto di finale olimpico di doppio femminile tra Errani/Paolini e Boulter/Watson.

Ci siamo, con una vittoria oggi si entra nel giro delle medaglie! Accedendo in semifinale si ha la possibilità, perdendola, di giocare lo spareggio per il bronzo contro la perdente dell’altra semifinale. Nella giornata di ieri sono “saltate” le teste di serie n.1 Gauff/Pegula, statunitensi. Errani/Paolini hanno veramente una chance enorme di issarsi non solo a medaglia, ma… non ci spingiamo oltre per ora. SI GIOCA ALLE 13!

Le avversarie per un posto nelle ultime 4 coppie sono britanniche, e non giocano insieme durante la stagione, trattasi di Heather Watson e Katie Boulter. Quest’ultima, numero uno del suo Paese in singolare, non è certo famosa per i suoi risultati in doppio, dov’è al momento numero 469 del mondo. Come sappiamo il ranking di specialità conta poco alle Olimpiadi, dove molti singolaristi/e si mettono in gioco per provare a salire sul podio. E’ anche il caso dell’ex numero 38 del mondo Watson, che ha al contrario della compagna ha una classifica migliore in doppio (57) rispetto al singolo (204).

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la Diretta Live del match di quarti di finale di doppio femminile a Parigi 2024 tra le azzurre ERRANI/PAOLINI e Boulter/Watson.