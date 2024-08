LIVE Darderi-Baez, US Open 2024 in DIRETTA: l’azzurro vuole la prima vittoria a New York

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del match di 1° turno degli US Open tra Luciano Darderi e Sebastian Baez.

L’azzurro ha concluso vincendo almeno una partita i primi due tornei Major disputati in carriera, al Roland Garros sconfiggendo Rinky Hijikata e a Wimbledon superando la WC locale Jan Choinski in 5 set prima di arrendersi al futuro semifinalista Musetti in una dura battaglia. A New York, Darderi vuole concludere una stagione a livello Slam super positiva, battendo ancora l’ex compagno argentino Sebastian Baez, che ha già sconfitto l’azzurro sulla terra di Amburgo nel mese di luglio.

I precedenti sono 3, il primi vinto da Darderi nella cavalcata trionfale di Cordoba, dove dalle qualificazioni finì per alzare il trofeo argentino. Dopodiché ci fu la rivincita del minuto albiceleste la settimana successiva a Buenos Aires. Tre a uno, considerando il torneo tedesco già citato, oltre a quello sempre a Cordoba nel 2023. Se vince, l’azzurro si porta a una manciata di punti dalla top 32, che rappresenta il suo obiettivo di fine anno, per essere testa di serie in Australia nel 2025!

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la Diretta Live del match di 1° turno degli US Open tra Luciano Darderi e Sebastian Baez. Si parte come 4° match, quindi nella notte italiana tra lunedì e martedì.