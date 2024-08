LIVE Cocciaretto-Pavlyuchenkova, US Open 2024 in DIRETTA: la veterana russa sulla strada dei sedicesimi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di secondo turno degli US Open 2024 tra Elisabetta Cocciaretto e la russa Anastasia Pavlyuchenkova. Primo confronto diretto tra le due giocatrici, con la vincente dell’incontro che sfiderà al terzo turno una tra la polacca Swiatek e la giapponese Shibahara.

Cocciaretto, ventitreenne anconetana, si presenta a questo appuntamento dopo aver superato agevolmente in due parziali l’ucraina Baindl. Numero 65 del ranking WTA l’azzurra in questa stagione ha trionfato nel ricco Challenger di Charleston, per poi issarsi fino alle semifinali del Challenger di San Louis Potosi. Raggiunti gli ottavi di finale al Roland Garros, la marchigiana nel proseguio dell’estate ha griffato le semifinali del WTA di Birmingham.

Dal canto suo Pavlyuchenkova, trentatreenne di Samara (Russia), arriva all’incontro a margine della vittoria in due set sull’australiana Preston. Dopo un paio di stagioni costellate da infortuni, la russa è riuscita a risalire fino alla posizione numero 27 del ranking. In questa stagione ha raggiunto le semifinali dei tornei di Linz e Doha, e poche settimane si è fermata ai quarti nel WTA 1000 di Cincinnati.

La sfida di secondo turno degli US Open 2024 tra Elisabetta Cocciaretto e la russa Anastasia Pavlyuchenkova si giocherà sul Court 11 dopo il match maschile tra Kokkinakis e Borges. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto a punto dell’incontro. Buon divertimento e buon tennis a tutti!