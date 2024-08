LIVE Cobolli-Rinderknech, ATP Montreal 2024 in DIRETTA: il romano cerca la rimonta sul francese

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prosecuzione del match di secondo turno del Masters 1000 di Montreal tra Flavio Cobolli e il francese Arthur Rinderknech. I due sono stati fermati dalla pioggia nella notte sul punteggio di 0-3 15-15 per il transalpino.

Va subito ricordata una cosa: giocare quest’oggi sarà un’impresa al di là del duro. Il meteo, infatti, prevede che la combinazione di una corrente di bassa pressione e di una tempesta tropicale faccia sì che questa giornata, a Montreal, si trasformerà in un autentico inferno, con pioggia che cadrà per tutto il giorno. E anche per i prossimi giorni le previsioni sono spesso orribili, il che fa sorgere una domanda: siamo sicuri che il torneo finirà lunedì?

Questa domanda posta, c’è da rimarcare come la partenza di Cobolli non sia stata ideale contro un giocatore, appunto Rinderknech, conosciuto per cercare di porre più problemi possibili all’interno degli ingranaggi degli avversari. Una situazione, quella di 0-3, non facile da gestire inizialmente, ma che almeno si verifica proprio nelle fasi di debutto del match.

Al momento i testa a testa dicono ancora 1-1, con Rinderknech che vinse il primo precedente al Foro Italico di Roma nel 2023 e Cobolli che ha risposto quest’anno sull’erba di Eastbourne, a livello di primo turno.

Il match tra Flavio Cobolli e Arthur Rinderknech, o meglio la sua prosecuzione, in teoria riprende alle ore 18:00, in pratica vedremo se quest’oggi ci si riuscirà. Nell’attesa, auguriamo una buona lettura della DIRETTA LIVE a tutti i lettori di OA Sport.