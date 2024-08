LIVE Cobolli-Korda, ATP Washington 2024 in DIRETTA: l’azzurro va a caccia del primo titolo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Flavio Cobolli e Sebastian Korda, finale dell’ATP 500 di Washington 2024. Il tennista azzurro va a caccia del primo titolo in carriera nel circuito maggiore. L’italiano affronterà il ventiquattrenne della Florida che insegue il secondo successo in carriera dopo l’ATP di Parma del 2021.

Dopo la delusione della mancata partecipazione ai Giochi Olimpici Cobolli ha reagito da campione piazzando un grande risultato. Nel 500 di Washington l’italiano ha sconfitto, nell’ordine, David Goffin (7-6, 6-3), Alejandro Davidovich Fokina (1-6, 7-6, 7-6), Alex Michelsen (7-5, 3-6, 7-6), ed infine Ben Shelton (4-6, 7-5, 6-3). L’azzurro ha sconfitto avversari di livello in un torneo importante e sul cemento dando buoni segnali per il prosieguo della stagione.

Korda si è presentato a questo torneo da numero 22 del mondo. L’americano, testa di serie numero 4, ha perso un solo set fino ad ora: nell’ordine lo statunitense ha sconfitto Christian Garin (6-3, 6-2), Thanasi Kokkinakis (6-7, 7-5, 3-2 rit.), Jordan Thompson (6-4, 6-2) e Frances Tiafoe (6-4, 6-4).

Tra i due giocatori c’è un solo precedente: lo scorso maggio Korda ha sconfitto Cobolli per 7-6, 4-6, 6-4 nel secondo turno del Master 1000 di Roma. La finale odierna dell’ATP 500 di Washington è in programma non prima delle 23.00 italiane dopo l’ultimo atto del doppio maschile (in programma alle 18.00) e Bouzkova-Badosa, che non scenderanno in campo prima delle 8.30. Qui su OA Sport vi offriamo la DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Cobolli e Korda con aggiornamenti punto dopo punto. Buon divertimento!