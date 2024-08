LIVE Clasica San Sebastian 2024 in DIRETTA: Julian Alaphilippe il favorito, Ciccone ci prova

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live della Clasica San Sebastian 2024. La corsa iberica è giunta alla sua 44ma edizione, questa sarà un po’ povera rispetto alle altre visto la contemporaneità con le Olimpiadi e la vicinanza agli altri eventi, ma è in ogni caso una gara World Tour, dunque da seguire.

236 chilometri da affrontare, molto duri, come di consueto. Prima ascesa da affrontare è Andazarrate (5,9 km al 5,7%), dopo pochissimi chilometri di gara. Poi Azkarate (4,2 km al 7,3%) e Urraki (8,6 km al 6,9%) che anticipano Alkiza (4,4 k al 6,2%). Poi si entra nel circuito finale con Jaizkibel (7,9 km al 5,6%), l’ascesa più nota di questa corsa, ed Erlaitz (3,8 km al 10,6%). L’ultima ascesa di giornata Pilotegi, di due chilometri all’11,7% e lo scollinamento ad 8 chilometri dall’arrivo.

Julian Alaphilippe è il più atteso, lui che è già riuscito a vincere su queste strade nel 2018, la condizione del transalpino è eccellente anche in uscita dalla prova in linea dei Giochi. Nella Soudal Quick-Step anche Mikel Landa, super al Tour de France. Fa paura la solita UAE Emirates che schiera però solamente Isaac Del Toro e Marc Hirschi. Corridori da seguire Maxim Van Gils (Lotto Dstny), Jhonatan Narváez (INEOS Grenadiers) e Simon Yates (Team Jayco AlUla). Buona la pattuglia tricolore al via, con Giulio Ciccone ed Andrea Bagioli capitani della Lidl-Trek. Proveranno a giocarsi qualcosa di importante anche Davide De Pretto (Team Jayco AlUla), Marco Frigo (Israel – Premier Tech) e Lorenzo Rota (Intermarché – Wanty).

Appuntamento dalle 14.00 per non perdervi davvero nulla della corsa iberica.