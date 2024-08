LIVE Ciclismo su pista, Olimpiadi Parigi in DIRETTA: l’Italia insegue il bronzo con il quartetto maschile

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della terza giornata del ciclismo su pista dei Giochi della XXXIII Olimpiade. Al Velodromo di Saint Quentin en Yvelines l’Italia va a caccia della prima medaglia su pista di quest’edizione a cinque cerchi. La formazione azzurra avrà una chance sia nell’inseguimento a squadre maschile che in quello femminile.

Simone Consonni, Filippo Ganna, Francesco Lamon e Jonathan Milan sono certi di giocarsi la medaglia di bronzo. Nella giornata di ieri il quartetto azzurro è stato costretto ad abdicare venendo battuti dall’Australia che ha conquistato la finale per l’oro grazie al nuovo record del mondo. Gli azzurri proveranno a salire sul gradino più basso del podio ma per farlo bisognerà battere la Danimarca che è stata sconfitta dalla Gran Bretagna. Il quartetto femminile invece ha concluso con il quarto tempo la prima prova e si giocherà l’accesso in finale contro la Nuova Zelanda.

La giornata sarà dedicata principalmente alla competizione sprint maschile. Questa disciplina avrà il compito di aprire la sessione diurna con le qualificazioni. Nel mattino si svolgeranno anche i trentaduesimi di finale mentre la sera ci saranno i sedicesimi e gli ottavi. Spazio anche al primo turno e ai ripescaggi del Keirin femminile in cui l’Italia si affiderà a Miriam Vece e Sara Fiorin.

La sessione diurna del terzo giorno del ciclismo su pista scatterà alle 12.45, mentre quella pomeridiana inizierà alle 17.30. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale del day 3 con aggiornamenti minuto dopo minuto per non perdervi nulla. Buon divertimento!