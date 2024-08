LIVE Ciclismo, Olimpiadi Parigi in DIRETTA: Kopecky favorita, Italia per la terza medaglia consecutiva

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prova in linea di ciclismo femminile ai Giochi della XXXIII Olimpiade. Nella prova femminile le atlete percorreranno 157.6 km con partenza ed arrivo al trocadero.

Le atlete percorreranno circa 100 km prima di entrare nel circuito finale di 18.5 km da ripetere tre volte. Proprio nel circuito finale potrebbero assegnarsi le medaglie: la Cote de la butte Montmarte (1.1 km al 5.6% di pendenza media) probabilmente sarà il teatro degli attacchi decisivi. In totale ci saranno 1650 metri di dislivello in una prova che prevede pochi tratti di pianura.

La nazionale favorita numero 1 è l’Olanda. I Paesi Bassi si affideranno a Ellen Van Dijk, Demi Vollering, Lorena Wiebes e Marianne Vos. Vedremo se le olandesi riusciranno a fare fronte comune o, come già successo in diverse occasioni, si pesteranno i piedi. Attenzione anche al Belgio che si presenta al via con Lotte Kopecky.

L’Italia schiera Elisa Balsamo, Elisa Longo Borghini, Elena Cecchini e Silvia Persico. Le azzurre proveranno a conquistare una medaglia per la terza edizione successiva dopo il bronzo del 2016 e del 2020. La formazione azzurra potrà puntare su più punte per provare a non farsi sorprendere dagli avversari.

La prova in linea femminile dei Giochi Olimpici di Parigi 2024 inizierà alle 14.10. Potrete seguire l’evento integrale qui su OA Sport con la nostra DIRETTA LIVE testuale con aggiornamenti minuto dopo minuto per non perdere nulla. Buon divertimento!