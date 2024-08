LIVE Canoa Velocità, Olimpiadi Parigi in DIRETTA: magico argento di Carlo Tacchini e Gabriele Casadei nel C2 500!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

13.59 Si chiude dunque qui la giornata odierna della canoa velocità così come la nostra diretta live. L’Italia può esultare per lo splendido quanto inaspettato argento di Carlo Tacchini e Gabriele Casadei nel C2 500. Buon proseguimento di giornata con le Olimpiadi di Parigi 2024 su OA Sport.

13.56 Oro alla Germania che vince in 1:19.80 davanti all’Australia (1:19.84). Bronzo Spagna che chiude in 1:20.05 davanti ad Ucraina, Lituania, Serbia, Ungheria e Nuova Zelanda.

13.53 Spagna, Germania, Australia a metà gara.

13.50 Si parte, queste le forze in acqua: Ucraina, Lituania, Serbia, Germania, Australia, Ungheria, Spagna, Nuova Zelanda.

13.47 Tra poco al via l’ultima finale di giornata, il K4 500 maschile.

13.44 Oro alla Nuova Zelanda che vince in 1:32.20, argento Germania (1:32.62), bronzo Ungheria (1:32.93).

13.41 E’ partita nel frattempo la finale del K4 500 femminile, la penultima gara del programma.

13.40 Questa due la classifica finale del C2 500 che ha regalato un magico argento a Carlo Tacchini e Gabriele Casadei:

1

CHN

LIU Hao / JI Bowen

1:39.48 2

ITA

CASADEI Gabriele / TACCHINI Carlo

1:41.08 3

ESP

MORENO Joan Antoni / DOMINGUEZ Diego

1:41.18 4

AIN

PETROV Zakhar / KOROVASHKOV Alexey

1:41.27 5

GER

KRETSCHMER Peter / HECKER Tim

1:41.62 6

HUN

ADOLF Balazs / HAJDU Jonatan Daniel

1:41.66 7

CZE

FUKSA Petr / FUKSA Martin

1:41.83 8

BRA

NASCIMENTO GODMANN Jacky Jamael / GUIMARAES QUEIROZ Isaquias

1:42.58

13.35 Una rimonta splendida quella dell’Italia, completano la classifica gli Olimpici Indipendenti al quarto posto, poi Germania, Ungheria, Repubblica Ceca e Brasile.

13.33 Hanno fatto qualcosa di semplicemente straordinario Carlo Tacchini e Gabriele Casadei che riportano la canoa biposto sul podio olimpico 64 anni dopo Roma 1960. 1:41.08 il tempo degli azzurri che sono secondi dietro alla Cina (1:39.48). Bronzo Spagna che chiude in 1:41.18.

13.32 ARGENTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!! MAGICIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!!!!!!!!!!!!!!!!

13.31 A metà gara Cina, Ungheria, Olimpici Indipendenti. Azzurri settimi.

13.30 CI SIAMO! Parte la finale del C2 500, forza ragazzi!

13.25 Cinque minuti al via della finale A del C2 500 maschile, Carlo Tacchini e Gabriele Casadei saranno in acqua 2, queste le forze in campo:

Spagna (Moreno/Dominguez)

Italia (Casadei/Tacchini)

Ungheria (Adolf/Hajdu)

Cina (Liu/Ji)

Olimpici Indipendenti (Petrov/Korovashkov)

Germania (Kretschmer/Hecker)

Brasile (Nascimento Goddman/Guimaraes Queiroz)

Repubblica Ceca (Fuksa Petr/Fuksa Martin)

13.22 La Romania vince la finale b in 1:43.80, tra poco gli azzurri in finale A.

13.20 Al via la finale B del C2 500.

13.15 Cinque minuti al via della finale B, queste le forze in campo: Nuova Zelanda, Kazakistan, Romania, Francia, Angola.

13.12 Gli azzurri non partiranno come favoriti per la conquista di una medaglia ma potrebbero cercare di sorprendere qualora riuscissero a non perdere contatto nelle prime fasi della gara.

13.08 Carlo Tacchini e Gabriele Casadei hanno riportato la canoa biposto italiana in una finale olimpica 60 anni dopo l’argento conquistato da Aldo Dezi e Francesco La Macchia a Roma 1960.

13.04 Il programma proseguirà tra un quarto d'ora con le finali per le medaglie, questo il programma:

13.20 Finale B C2 500 uomini

13.30 Finale A C2 500 uomini (Casadei/Tacchini)

13.40 Finale A K4 500 donne

13.50 Finale A K4 500 uomini

13.01 L’ungherese Takacs vince il terzo e ultimo quarto di finale dei C1 200 in 47.47, avanza anche la cinese Lin (48.13).

12.52 L’ucraina Luzan vince il secondo quarto di finale del C1 200 in 47.42 davanti alla cilena Roco (47.73).

12.46 L’ucraina Rybachok vince il primo quarto del C1 200 in 47.11 e avanza al pari dell’ungherese Kiss (47.13).

12.43 Gli azzurri Carlo Tacchini e Gabriele Casadei saranno in acqua alle 13.30 nella finale A del C2 500 che assegnerà le medaglie.

12.40 Si ripartirà con i quarti di finale del C1 200 femminile al quale seguiranno le finali per le medaglie.

12.38 Ben ritrovati amici di OA Sport per la seconda parte della terza giornata della canoa velocità alle Olimpiadi di Parigi 2024.

12.03 La nostra diretta live si chiude al momento qui, appuntamento tra una quarantina di minuti per la ripresa del programma con Carlo Tacchini e Gabriele Casadei che saranno in finale nei C2 500 alle 13.30.

12.02 Vince la Germania in 1:20.57, tedeschi in finale con Ungheria, Lituania e Nuova Zelanda, fuori la Danimarca.

12.00 Partita la seconda semifinale del K4 500 uomini.

11.55 Tra cinque minuti al via la seconda semifinale del K4 500 uomini: Lituania, Nuova Zelanda, Germania, Ungheria, Danimarca.

11.52 Vince l’Australia in 1:19.22 davanti a Serbia, Spagna, Ucraina, fuori il Canada.

11.49 Parte la prima semifinale del K4 500 al maschile: Australia, Spagna, Serbia, Ucraina, Canada.

11.46 Tra poco al via le semifinali del K4 500 uomini.

11.43 Avanzano Australia (1:34.25) e Norvegia (1:34.77). Fuori Serbia e Canada.

11.40 Partita nel frattempo la prima semifinale del K4 500 donne: Serbia, Australia, Norvegia e Canada.

11.37 Questi dunque i qualificati per la finale del C2 500 maschile: Olimpici Indipendenti, Ungheria, Brasile, Spagna, Cina, Germania, Italia, Repubblica Ceca.

11.36 64 anni dopo dunque Carlo Tacchini e Gabriele Casadei riportano l’Italia nella finale di specialità, gli azzurri torneranno in acqua a partire dalle 13.20.

11.34 Vince la Cina in 1:40.83 con la Germania che nel finale ha beffato al photo-finish Carlo Tacchini e Gabriele Casadei (1.41.59) per il terzo posto ma poco importa, quarta la Repubblica Ceca, Romania in finale B.

11.32 FINALEEEEEEEEEEEEEE!!!!!!! L’Italia è seconda e si qualifica all’ultimo atto del C2 500.

11.31 Germania, Cina, Italia ai 250 metri.

11.29 PARTITI! Forza ragazzi.

11.26 E’ il momento di Carlo Tacchini e Gabriele Casadei nella seconda semifinale del C2 500:

Repubblica Ceca

Romania

Italia

Cina

Germania

11.23 Vincono gli Olimpici Indipendenti in 1:39.57, avanzano poi Ungheria, Brasile e Spagna, Francia in finale B.

11.20 Questa la prima semifinale dei C2 500, avanzeranno alla Finale A i primi quattro:

Ungheria

Brasile

Spagna

Olimpici Indipendenti

Francia

11.15 Cinque minuti al via delle semifinali C2 500 al maschile.

11.11 La cubana Cirilo Duboys vince l’ultima heat dei C1 500 in 45.94 davanti alla cilena Maillard (46.50).

11.01 Ancora Canada-Spagna anche nella quarta heat dei C1 500, vince Katie Vincent in 47.22 davanti a Maria Corbera (47.74).

10.52 Ad imporsi è la canadese Jensen che vince in 46.80 davanti alla spagnola Jacome (47.35).

10.49 Si proseguirà tra poco con la terza delle cinque batterie del C1 500 maschile.

10.41 Harrison (Usa) vince la seconda heat in 45.70 e avanza con Trushkina (Atleti Olimpici Indipendenti), seconda in 46.15.

10.35 Tra poco al via la seconda delle cinque batterie del C1 500 femminile.

10.31 La polacca Borowska vince la prima heat del C1 200 in 47.92 e avanza in semifinale al pari della brasiliana Conceicao do Nascimento, seconda in 48.57.

10.30 Inizia la giornata della canoa velocità.

10.20 Dieci minuti al via del programma, si partirà con le batterie del C1 200 femminile.

10.15 Agli azzurri servirà chiudere tra i primi quattro all’interno di quella che sarà la seconda semifinale per andarsi poi a giocare le medaglie a partire dalle ore 13.20.

10.10 Tutte le speranze dell’Italia sono riposte in Carlo Tacchini e Gabriele Casadei, la coppia azzurra andrà a caccia di un posto in finale nel C2 500 a partire dalle 11.20.

10.05 Questo il programma che si svilupperà nelle acque di Vaires-sur-Marne:

10.30 C1 200 femminile batterie

11.20 C2 500 maschile semifinale (Casadei/Tacchini)

11.40 K4 500 femminile semifinali

11.50 K4 500 maschile semifinali

12.40 C1 200 femminile quarti di finale

13.20 C2 500 maschile finali (Casadei/Tacchini)

13.40 K4 500 femminile finali A

13.50 K4 500 maschile finali A

10.00 Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale della terza giornata della canoa velocità alle Olimpiadi di Parigi 2024.

