LIVE Canoa Velocità, Olimpiadi Parigi in DIRETTA: Casadei/Tacchini a caccia della qualificazione in finale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale della terza giornata di canoa velocità alle Olimpiadi di Parigi 2024. Sarà una giornata che interesserà anche i colori azzurri quella che si svilupperà nelle acque di Vaires-sur-Marne.

Dopo la qualificazione diretta in semifinale attraverso il secondo posto ottenuto in batteria alle spalle della Cina (nuovo record olimpico), Carlo Tacchini e Gabriele Casadei andranno a caccia di un posto nella finale che assegnerà le medaglie del C2 500.

Gli azzurri saranno in acqua in mattinata dalle 11.20 per le semifinali, poi qualche ora più tardi nelle finali che scatteranno dalle 13.20. In programma poi anche le batterie del singolo femminile 200 metri, semifinali e finali del kayak a quattro sia al maschile che al femminile dove non ci saranno però atleti azzurri al via.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale della terza giornata della canoa velocità alle Olimpiadi di Parigi 2024. Il programma di giornata scatterà alle ore 10.30 nelle acque di Vaies-sur-Marne, buon divertimento con la nostra cronaca in tempo reale.