LIVE Brasile-USA volley femminile, Olimpiadi 2024 in DIRETTA: prima semifinale in tempo reale

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Brasile-USA, match valevole per la prima semifinale del torneo femminile di volley alle Olimpiadi di Parigi 2024. Due grandi compagini si sfidano alla South Paris Arena nel pomeriggio per centrare l’accesso all’ultimo atto della competizione. Si annuncia un incontro ricco di suspense, emozioni e spettacolo, nel quale nulla potrà essere scontato.

Il Brasile di Zé Roberto è ancora imbattuto in questo torneo. La formazione verdeoro, vicecampione olimpica in carica, non ha ancora concesso un parziale nelle quattro partite disputate sin qui. Dopo aver dominato il girone, sconfiggendo senza problemi Kenya, Polonia e Giappone, le sudamericane si sono imposte in una sfida tutta latina contro la Repubblica Dominicana ai quarti di finale. Per quanto visto in questi giorni, difficilmente le brasiliane non possono essere considerate favorite.

Dall’altra parte del campo, vedremo in azione gli Stati Uniti allenati da Karch Kiraly. Le statunitensi non hanno avuto finora un percorso netto. Le nordamericane hanno faticato ad ingranare, perdendo la prima sfida con la Cina al tie-break, vincendo un incontro fondamentale proprio al quinto set con la Serbia e imponendosi con facilità sulla Francia nell’ultimo match del girone. Nei quarti, invece, la netta vittoria sulla Polonia ha fornito fiducia alle statunitensi, che arrivano cariche all’appuntamento odierno.

Il via dell'incontro è previsto per le ore 16.00 alla South Paris Arena.