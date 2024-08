LIVE Beach volley, Olimpiadi Parigi in DIRETTA: ultimi match dei gironi. In serata i play-off per gli ottavi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle sfide dell’ottava giornata del torneo olimpico di beach volley di Parigi 2024. In mattinata e nel pomeriggio non ci sono coppie azzurre in campo ma in serata potrebbe essere il turno di Gottardi/Menegatti che hanno chiuso al terzo posto il loro girone e dovranno attendere gli ultimi incontri per sapere se dovranno passare dal turno supplementare.

Si giocano il primo posto nel gruppo C maschile le due coppie che guidano la classifica, i tedeschi Ehlers/Wickler e i polacchi Bryl/Losiak. Hodges/Schubert e Bassereau/Lyneel si giocheranno la permanenza nel torneo in uno scontro diretto.

In campo femminile la campionessa olimpica di Rio, la tedesca Ludwig, in coppia con Lippmann, cerca di restare nel torneo contro le spagnole Alvarez/Moreno. Bella sfida nel girone nel gruppo D tra Melissa/Brandie e Tina/Anastasija.

