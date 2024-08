LIVE Beach volley, Olimpiadi Parigi in DIRETTA: Gottardi/Menegatti sfidano le campionesse del mondo negli ottavi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle sfide dell’ottava giornata del torneo olimpico di beach volley di Parigi 2024. Torna l’Italia in campo per gli ottavi di finale femminile con Gottardi e Menegatti che affrontano le campionesse del mondo in carica Hughes/Cheng.

In campo maschile gli ottavi di finale non lasciano un attimo di tregua agli appassionati con quattro sfide straordinarie in programma oggi. Si parte con George/Andre contro Ehlers/Wickler, due delle coppie di più alto livello nel ranking mondiale. Si procede con la sfida tra i campioni del mondo Perusic/Schweiner e gli olandesi Boermans/De Groot, altra partita che eliminerà uno dei grandi favoriti per la vittoria finale a Parigi. Alle 14.00 la sfida forse più attesa tra i numeri uno del mondo, Ahman/Hellvig e gli outsider più temuti, i cubani Alayo/Diaz, che hanno vinto il loro girone e sono ancora imbattuti a Parigi. Alle 21.00 i brasiliani Evandro/Arthur contro Van de Velde/Immers, altre due coppie di altissimo spessore.

In campo femminile la giornata si apre con le cinesi Xue/Xia e le svizzere Esmée/Zoé. Alle 17.00 Carol/Barbara, reduci da un’ottima stagione, affrontano la medaglia di bronzo di Rio, le australiane Mariafe/Clancy. A seguire le spagnole Liliana/Paula, sorprese della prima fase, danno l’assalto alle solide svizzere Huberli/Brunner e alle 22.00 Gottardi/Menegatti affrontano le campionesse del mondo 2023, le statunitensi Hughes/Cheng. terze quest’anno all’Elite 16 di Doha, hanno vinto l’ultimo torneo a cui hanno partecipato prima di Parigi, l’Elite 16 di Parigi. Tre le sfide tra le due coppie, il bilancio è 2-1 a favore delle azzurre.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE delle sfide dell’ottava e ultima giornata del torneo olimpico di beach volley di Parigi 2024. cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, azione dopo azione, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle 9.00. Buon divertimento!