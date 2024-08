LIVE Beach volley, Olimpiadi Parigi in DIRETTA: gli azzurri sfidano i numeri uno!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle sfida della sesta giornata del torneo olimpico di beach volley di Parigi 2024. In campo Nicolai/Cottafava che alle 17.00 affronteranno gli svedesi Ahman/Hellvig e Menegatti/Gottardi che alle 18.00 se la vedranno con Ana Patricia/Duda. Il suggestivo scenario della Tour Eiffel Arena fa da sfondo alle terze sfide molto importanti decisiva per l’Italia del beach volley a Parigi. Le coppie azzurre affrontano entrambe le coppie numero uno dei rispettivi ranking e non hanno nulla da perdere.

Nicolai/Cottafava, dopo essere tornati al successo, riprovano alle 17.00 l’assalto ad Ahman/Hellvig che, come gli italiani, sono usciti sconfitti nella sfida con i qatarini Cherif/Ahmed. Nel match di oggi potrebbe essere in palio il secondo posto del girone se non ci saranno sorprese nell’altro incontro. Il duo svedese, nelle ultime due stagioni, ha partecipato a 15 tornei di primo livello, vincendone ben 9, dimostrando una supremazia impressionante. I precedenti tra le due coppie parlano chiaro: una sola vittoria per gli azzurri contro quattro successi degli scandinavi, tra cui spiccano la finale dell’Elite 16 di Amburgo e la semifinale dell’Europeo 2023.

In campo femminile, Marta Menegatti e Valentina Gottardi affrontano alle 18.00 le campionesse del mondo di Roma, Ana Patricia e Duda, sono le favorite numero uno per il titolo olimpico e finora sono imbattute a Parigi. Da quando sono diventate una coppia nel 2022, hanno partecipato a 25 tornei, vincendone otto e salendo sul podio in altri otto. Le due coppie si sono incontrate una volta, a Gstaad, con una vittoria per le brasiliane.

