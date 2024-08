LIVE Atletica, Olimpiadi Parigi in DIRETTA: Pietro Arese e Zaynab Dosso in semifinale, Meslek e Riva ai ripescaggi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

12.39 Finale anche per il norvegese Henriksen che lancia l’attrezzo a 77.14.

12.36 Nel gruppo B delle qualificazioni del martello il canadese Katzberg (79.93) e lo statunitense Winkler (77.29) superano il minimo di 77 per accedere alla finale.

12.33 11.15 per la statunitense Terry che vince davanti alla giamaicana Forbes (11.19), terza Bertrand (Trinidad e Tobago) in 11.27.

12.31 Al via la penultima batteria dei 100 metri femminili.

12.28 Ora le ultime due batterie dei 100 metri poi il getto del peso del decathlon chiuderà il programma della mattinata.

12.25 La polacca Swoboda vince in 10.99 davanti alla britannica Asher-Smith (11.01), terza la nigeriana Chukwuma (11.26).

12.22 Al via la quinta batteria dei 100 metri femminili.

12.19 Queste le qualificate alla finale del salto in alto femminile: Mahuchikh (Ucraina), Patterson (Australia), Honsel (Germania), Kulichenko (Cipro), Meniker (Francia), Martins (Brasile), Topic (Serbia), Olyslagers (Australia), Gerashchenko (Ucraina), Sadullayeva (Uzbakistan), Gusin (Grecia), Savaskan (Turchia), Cunningham (Usa).

12.16 La canadese Leduc vince in 10.95 davanti alla giamaicana Clayton (11.00), terza la britannica Lansiquot in 11.10. Gasparelli è settima in 11.54 (nuovo primato sammarinese).

12.14 Parte la batteria.

12.11 Tra poco al via la quarta delle otto batterie dei 100 metri che vedrà al via la sammarinese Alessandra Gasparelli.

12.08 Vince la britannica Neita in 10.92 davanti a Jefferson (Usa) e Takacs (Ungheria).

12.05 Al via la terza serie dei 100 metri femminili.

12.00 DOSSO! L’azzurra è terza in 11.30 ed è in semifinale dietro ad Alfred (Saint Lucia) che vince in 10.95 davanti alla neozelandese Hobbs (11.08).

11.57 Tocca all’azzurra Zaynab Dosso nella seconda batteria dei 100 metri.

11.54 La statunitense Richardson vince la prima batteria dei 100 metri in 10.94 davanti a van der Weken (Lussemburgo, 11.14), terza l’australiana Masters in 11.26.

11.52 Al via le batterie dei 100 metri femminili, l’azzurra Zaynab Dosso sarà impegnata nella seconda.

11.49 Partito nel frattempo il gruppo B delle qualificazioni del martello maschile, per l’accesso in finale serve superare 77 metri oppure chiudere tra i primi 12 delle qualificazioni.

11.46 La classe 1999 sarà al via in corsia 2 nella seconda delle batterie che scatteranno tra qualche minuto, queste saranno le avversarie dell’azzurra per il passaggio in semifinale: Semedo (Sao Tomè), Sesay (Sierra Leone), Ahye (Trinidad e Tobago), Fotopoulou (Cipro), Hobbs (Nuova Zelanda), Smith-Barnett (Liberia), Garcia Abreu (Cuba), Alfred (Saint Lucia).

11.43 All’azzurra servirà chiudere tra le prime tre della batteria per avanzare, oppure avere un tempo tra i migliori tre delle escluse.

11.40 L’unico ad avanzare direttamente tra gli azzurri dei 1500 metri è dunque Pietro Arese, tra non molto toccherà a Zaynab Dosso nelle batterie dei 100 metri.

11.38 Chiude davanti l’olandese Stefan Nillessen in 3.36.77 davanti a Kessler (Usa), Ingebrigtsen (Norvegia), Cheruiyot (Kenya), Gourley (Regno Unito) e Tefera (Etiopia), non ne ha purtroppo Federico Riva per il finale, l’azzurro è quattordicesimo in 3.41.8 e si giocherà il passaggio in semifinale ai ripescaggi di domani al pari di Ossama Meslek.

11.37 Ultimo giro con Riva che cercherà di chiudere tra i primi 6 per passare in semifinale.

11.35 Parte lento Jakob Ingebrigtsen, forse per evitare le chiodate, forse per porsi in maniera irriverente…

11.32 Parte la batteria di Federico Riva, scattato in prima corsia.

11.29 Ottima la gara dell’azzurro che ha saputo gestirsi per poi chiudere forte nel finale, è terzo Arese in batteria, ora tocca a Federico Riva nella terza e ultima heat, poi sarà la volta dei ripescaggi.

11.26 ARESE! L’azzurro chiude al photo-finish per seconda o terza posizione ma è in semifinale chiudendo in 3.35.30 dietro all’etiope Girma (3.35.21), l’americano Hocker e davanti a Laros (Paesi Bassi), Cheruiyot (Kenya) e Nader (Portogallo).

11.25 1.58.2 il passaggio a metà gara dell’azzurro che è quinto.

11.23 Parte la batteria di Arese.

11.20 Il torinese classe 1999 è fresco del primato italiano di specialità (3.32.14), ottenuto lo scorso 30 maggio, migliorando un record che resisteva da 34 anni.

11.18 La seconda batteria dei 1500 metri vedrà al via Pietro Arese.

11.15 Vince il britannico Kerr in 3.35.83 davanti a Nordas (Norvegia), Komen (Kenya), Hoare (Australia), Mphahlele (Sudafrica) e Vermeulen (Belgio) che avanzano in semifinale. Ossama Meslek chiude quindicesimo in 3.39.96 e per la qualificazione dovrà passare dai ripescaggi.

11.14 Passaggio intorno al minuto e trenta ai 600 metri con Meslek che resta nel gruppo di testa.

11.12 Partita la serie dell’azzurro Meslek.

11.10 I primi 6 di ognuna delle 3 batterie passeranno alle semifinali mentre gli altri accederanno ai ripescaggi.

11.07 Tra pochi minuti al via le batterie dei 1500 metri, nella prima batteria sarà protagonista Ossama Meslek.

11.04 Partito nel frattempo il salto in lungo del decathlon.

11.01 Allers-Liburd (Saint Kitts e Nevis) vince l’ultima batteria preliminare dei 100 metri in 11.73 e avanza al pari di Simkawa (Malawi, 11.78) e Chacon (Guatemala, 11.90).

10.58 L’ucraino Mykhaylo Kokhan trova una bordata a 77.42 e supera dunque lo standard (77.00) per accedere alla finale.

10.55 Semedo (Sao Tomè) avanza alle batterie dei 100 metri vincendo la terza heat in 11.44 davanti a Torrez (Bolivia, 11.60) e Beu (Papua Nuova Guinea, 11.63).

10.50 Saranno in pista tra un’ora gli azzurri dei 1500, Ossama Meslek, Pietro Arese e Federico Riva che andranno a caccia della qualificazione alle semifinali.

10.47 Si chiude la seconda heat dei preliminari dei 100 metri, passano Tran (Vietnam) in 11.81, Hazzard (Grenada) 11.88 e Zhang (Taipei) in 11.99.

10.44 Il programma del decathlon proseguirà tra dieci minuti con il salto in lungo.

10.41 Atlete sui blocchi per la heat 2.

10.38 11.62 per la sammarinese Gasparelli che è seconda dietro a Ngoye (Congo, 11.34) e passa alle batterie al pari della paraguayana Hiebert (11.77).

10.35 Parte il primo dei quattro round preliminari dei 100 metri femminili.

10.32 Ci sarà anche la sammarinese Alessandra Gasparelli al via nella prima heat.

10.29 Tra poco al via i turni preliminari dei 100 metri femminili, ci saranno quattro heat con le migliori 3 di ognuna che avanzeranno alle batterie al pari degli ulteriori cinque migliori tempi.

10.26 10.25 per il canadese Damian Warner che è il migliore dei 100 metri del decathlon.

10.25 Si parte con diversi nulli nei primi lanci delle qualificazioni del martello maschile.

10.22 Tra poco al via l’ultima delle tre heat dei 100 metri del decathlon.

10.19 Alle 10.35 scatteranno i turni preliminari dei 100 metri femminili. Per l’Italia Zaynab Dosso scenderà in pista più tardi entrando in scena direttamente dalle batterie.

10.16 Lo statunitense Harrison Williams vince la seconda heat dei 100 metri del decathlon in 10.62.

10.13 Partono anche le qualificazioni del salto in alto femminile.

10.10 Al via anche le qualificazioni del lancio del martello maschile.

10.08 Il norvegese Rooth vince la prima heat in 10.71.

10.05 Inizia il programma di giornata con i 100 metri del decathlon.

10.00 Si partirà tra cinque minuti, questo il programma della mattinata:

-10.05 Decathlon – 100 metri U

-10.10 Lancio del martello qualificazioni gruppo A U

-10.15 Salto in alto qualificazioni D

-10.35 100 metri turni preliminari D

-10.55 Decathlon – salto in lungo U

-11.10 1500 metri qualificazioni D (Osama Meslek, Pietro Arese, Federico Riva)

-11.35 Lancio del martello qualificazioni gruppo B U

-11.50 100 metri qualificazioni D (Zaynab Dosso)

-12.15 Decathlon – getto del peso U

09.50 Si partirà con le prime batterie e le prime gare del decathlon, ci sarà azzurro nei 1500 maschili con Ossama Meslek, Pietro Arese e Federico Riva e con Zaynab Dosso nei 100 femminili.

Inizia l’atletica a Parigi, probabilmente lo sport principe delle Olimpiadi che partirà dalle qualificazioni. Si partirà con le prime gare del decathlon maschile alle quali seguiranno quelle del martello, poi salto in alto e 100 metri femminili e 1500 metri maschili.

Ci sarà anche un po’ di azzurro al via, con i primi italiani a scendere in pista che saranno quelli dei 1500 ossia Ossama Meslek, Pietro Arese e Federico Riva. I nostri portacolori saranno al via della batterie e andranno dunque a caccia della qualificazione in semifinale.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale della prima giornata dell’atletica su pista alle Olimpiadi di Parigi 2024. ll programma scatterà a partire dalle ore 10.05 allo “Stade de France” dove si partirà con le prime batterie di qualificazione.