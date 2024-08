LIVE Atletica, Olimpiadi Parigi in DIRETTA: iniziano le qualificazioni della pista a Parigi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale della prima giornata di qualificazioni dell’atletica alle Olimpiadi di Parigi 2024. Inizia il programma della pista allo “Stade de France”.

Inizia l’atletica a Parigi, probabilmente lo sport principe delle Olimpiadi che partirà dalle qualificazioni. Si partirà con le prime gare del decathlon maschile alle quali seguiranno quelle del martello, poi salto in alto e 100 metri femminili e 1500 metri maschili.

Ci sarà anche un po’ di azzurro al via, con i primi italiani a scendere in pista che saranno quelli dei 1500 ossia Ossama Meslek, Pietro Arese e Federico Riva. I nostri portacolori saranno al via della batterie e andranno dunque a caccia della qualificazione in semifinale.

