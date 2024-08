LIVE Atletica, Diamond League Losanna 2024 in DIRETTA: Furlani vuole continuare a stupire! Simonelli per il riscatto

Dopo i Giochi Olimpici torna in scena la Diamond League con una volata che assomiglia ad una grande, itinerante, parata di stelle che inizierà domani, mercoledì 22 agosto, a Losanna, proseguirà poi a Chorzow, Roma e Zurigo per concludersi a Bruxelles con le finali. Fari puntati sugli atleti italiani che parteciperanno al meeting di Losanna. Tra loro spicca Mattia Furlani, che dopo aver conquistato la medaglia di bronzo a Parigi, cercherà di superarsi nel salto in lungo. Tra i suoi avversari ci saranno il greco Miltiadis Tentoglou, campione olimpico a Tokyo 2020 e Parigi 2024, insieme a Tajay Gayle, Carey McLeod, Wayne Pinnock, argento ai Giochi, e il padrone di casa Simon Ehammer, quarto a Parigi. Pietro Arese sarà impegnato nei 1500 metri, forte del nuovo record italiano stabilito alle Olimpiadi. Lorenzo Simonelli, che non è riuscito a qualificarsi per le finali dei 110 ostacoli ai Giochi, cercherà di rifarsi in una gara di altissimo livello, nei 400 ostacoli vedremo Ayomide Folorunso in azione, al termine di una stagione che non l’ha mai vista al meglio della condizione e in un 800 stellare al via ci sarà Catalin Tecuceanu a caccia del record italiano di Marcello Fiasconaro.

Gli 800 metri della 11ª tappa della Wanda Diamond League si preannunciano intensi, a soli dodici giorni dalla finale olimpica che ha visto quattro atleti scendere sotto il tempo di 1’42’’, un evento senza precedenti. A Losanna saranno presenti quattro dei primi cinque classificati delle Olimpiadi: il campione olimpico Emmanuel Wanyonyi (Kenya), che è il terzo uomo più veloce della storia, il vice-campione olimpico e campione del mondo Marco Arop (Canada), oltre a Bryce Hoppel (USA) e Mohamed Attaoui (Spagna), rispettivamente 4º e 5º a Parigi. Nei 200 metri, l’attrazione principale sarà il nuovo campione olimpico del Botswana, Letsile Tebogo, in una gara che a La Pontaise è sempre molto attesa e veloce. Tra i suoi rivali ci saranno il triplo campione del mondo (100 metri e staffetta) e medaglia di bronzo nei 100 metri a Parigi Fred Kerley (USA), oltre al giovane talento Erriyon Knighton (USA).

Un’altra gara di rilievo sarà quella dei 100 metri ostacoli, con la partecipazione della portoricana Jasmine Camacho-Quinn, campionessa olimpica del 2021, dell’attuale campionessa del mondo Danielle Williams (Giamaica), della medaglia d’argento di Parigi Cyréna Samba-Mayela (Francia) e, naturalmente, della svizzera Ditaji Kambundji, come già anticipato. Tra le altre stelle ci sono le britanniche Daryll Neita e Dina Asher-Smith, insieme all’ivoriana Marie-Josée Ta Lou-Smith nei 100 metri, Yemisi Ogunleye (Germania) e Maddison-Lee Wesche (Nuova Zelanda) nel getto del peso, rispettivamente campionessa e vice-campionessa olimpica in carica, Rushell Clayton (Giamaica) nei 400 metri ostacoli, Anderson Peters (Grenada) nel lancio del giavellotto e Narve Nordas (Norvegia) nei 1500 metri.

