LIVE Arnaldi-Svajda, US Open 2024 in DIRETTA: l’azzurro affronta una ex-promessa

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale dell’incontro di primo turno degli US Open 2024 tra Matteo Arnaldi e l’americano Zachary Svajda. Primo confronto diretto tra i due tennisti, con il vincente del match che troverà al secondo turno uno tra il russo Roman Safiullin e lo statunitense Forbes.

Arnaldi, 23 anni e numero 30 del mondo, se la vedrà con un tennista, 21 anni e oggi 102 del ranking ATP, che fino a qualche anno fa era visto come una delle promesse assolute del tennis mondiale.

L’azzurro parte come favorito, ma attenzione perché negli Slam “l’incognita” dei 3 set su 5 e il fatto che comunque l’americano possa di fatto giocare in casa potrebbe rivelarsi come una montagna molto difficile da scalare.

Il match tra Matteo Arnaldi e Zachary Svajda si giocherà come terzo match sul Court 10 dalle ore 17:00 dopo Preston-Pavlyuchenkova e Fognini-Machac.