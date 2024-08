LIVE Arnaldi-Rublev, ATP Montreal 2024 in DIRETTA: l’azzurro non vuole smettere di sognare

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della semifinale del Masters 1000 di Montreal tra Matteo Arnaldi e Andrey Rublev.

Clamoroso torneo dell’azzurro che, dopo un’estate fin qui non soddisfacente fino in fondo, ha saputo rifarsi con gli interessi giungendo fino al penultimo atto in un torneo di questa caratura. Prima volta per il giovane ligure in semifinale in un 1000, lui che vantava gli ottavi di Miami 2024 come miglior risultato in stagione e carriera in un torneo di questa caratura.

Con questo risultato Arnaldi ha anche ottenuto il posto tra i primi 30, portandosi al 27° posto virtuale e regalandosi la possibilità di salire ancora. In caso di approdo in finale oggi, il tennista nostrano salirebbe ancora! Lo farebbe fino al 24° posto virtuale del ranking ATP. Ricordiamo che con questo gran torneo, l’azzurro sarà testa di serie agli US Open.

Di fronte, il giustiziere di un Sinner non al meglio, che ha privato l’Italia della prima storica semifinale a “tinta unita” in un torneo così importante. Rublev è sembrato ritrovare d’incanto il suo tennis, dopo un 2024 non soddisfacente per lui, vittoria a Madrid a parte. Ci sono due precedenti, ultimo dei quali vinto da Arnaldi al Roland Garros. Crediamoci!

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la Diretta Live della semifinale del Masters 1000 di Montreal tra Matteo Arnaldi e Andrey Rublev. Si parte alle 23! Prima (alle 20) Zverev-Korda!