La cinese Zhou imita D’Amato ed Esposito, Biles si inchina ad Andrade sul podio: la tenera ginnastica alle Olimpiadi

La ginnastica artistica ha salutato le Olimpiadi di Parigi 2024 dopo aver offerto grandisissime evoluzioni, gare di altissima caratura tecnica e agonistica, storie splendide dei protagonisti alla Bercy Arena, un palazzetto sempre pieno e tante soddisfazioni per l’Italia, che torna a casa con addirittura tre medaglie: l’oro di Alice D’Amato alla trave, il bronzo di Manila Esposito sui 10 cm, l’argento nella gara a squadre femminile. Simone Biles si è presa la copertina con tre ori, ma le sono mancati i titoli tra trave e corpo libero che l’avrebbero spedita ulteriormente nel miro della Polvere di Magnesio.

I Giochi vanno in archivio anche per un paio di momenti molto simpatici che hanno animato l’ultima giornata di gare. Alice D’Amato e Manila Esposito sono salite sul podio per festeggiare i loro risultati alla trave, tra loro la cinese Yaqin Zhou. Le due azzurre fanno il gesto di assaggiare la medaglia mettendola tra i denti, l’asiatica le guarda meravigliata, quasi non comprendendo il gesto delle ginnaste italiane, e le imita con un grande sorrisone.

Durante la premiazione al corpo libero, invece, la vincitrice Rebeca Andrade ha ricevuto l’omaggio delle statunitensi Simone Biles e Jordan Chiles che la accompagnavano sul podio: entrambe le ambericane, infatti, si sono inchinate al cospetto della brasiliana, raggiante per il gesto di elogio proferito dalle altre due medagliate al quadrato.

VIDEO ZHOU IMITA LE ITALIANE

The sweetest reaction you’ll see at the Olympics today from beam silver medallist Zhou Yaqin #Paris2024 pic.twitter.com/gZImgvP6YH — Eurosport (@eurosport) August 5, 2024

VIDEO INCHINO BILES AD ANDRADE