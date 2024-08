Kimi Antonelli ha le idee chiare: “Lavoro duro per essere in F1”

Sempre al centro delle chiacchiere di mercato, Kimi Antonelli si sta facendo largo nel campionato di F2, dopo essersi in posto in passato nelle categorie inferiori. Il giovanissimo pilota italiano, che il prossimo 25 agosto raggiungerà la maggiore età, ha nel proprio palmares quattro titoli e 32 vittorie nel biennio 2022-2023 in F4 e Formula Regional e, saltata la F3, sta trovando la quadra nella serie cadetta.

Non sono mancate le difficoltà, infatti, con il Prema Racing quest’anno e le due vittorie ottenute nelle ultime settimane hanno accresciuto la fiducia in Antonelli. Il tutto anche legato al fatto che il suo nome sia tra quelli che potrebbe occupare il sedile della Mercedes in F1 l’anno venturo, dopo l’addio di Lewis Hamilton.

Da questo punto di vista, il Team Principal Toto Wolff non ha ancora sciolto le riserve e non è dato sapere cosa accadrà. In un’intervista concessa a Motorsport.com, Antonelli ha espresso le proprie sensazioni: “Ora posso affermare che, finché non provi una F1, non puoi realmente comprendere quanto sia speciale. Solo in pista si capisce perché ci sono 2.000 persone che lavorano per realizzare una monoposto. È stata davvero un’esperienza straordinaria“, ha dichiarato Kimi relativamente alle prove private fatte con Mercedes con monoposto non aggiornata.

“Dopo le due vittorie l’atmosfera è cambiata e mi sto godendo le opportunità che ho. Sono molto felice di essere preso in considerazione per la Formula 1, ma al momento non chiedo nulla. Mi sento abbastanza tranquillo: se si presentasse l’opportunità, la accoglierei con entusiasmo e farei del mio meglio per sfruttarla al massimo. Sto dedicando tutto me stesso per raggiungere questo obiettivo, e al momento ho solo il piano A in mente“, ha ammesso il pilota italiano.