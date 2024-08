Judo, l’Italia supera lo scoglio Georgia allo spareggio ed entra in zona medaglie nella prova a squadre

Al termine di un confronto come da pronostico estremamente equilibrato, l’Italia batte allo spareggio la Georgia e accede ai quarti di finale della prova a squadre di judo ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Una vittoria entusiasmante e cruciale per il percorso odierno degli Azzurri, che a questo punto si garantiscono almeno il ripescaggio e restano dunque in corsa per il podio nel Team Event alla Champ de Mars Arena.

Dopo il netto successo per 4-1 sull’Ungheria nel turno preliminare, lo staff tecnico ha effettuato due sostituzioni inserendo Odette Giuffrida e Alice Bellandi al posto di Veronica Toniolo e Asya Tavano. Purtroppo Giuffrida (n.3 al mondo della -52 kg) non è riuscita ad impegnare seriamente la forte georgiana della -57 kg Eteri Liparteliani, che si è imposta per ippon in soli 19″ cogliendo di sorpresa la romana con un improvviso Ko Soto Gari.

Sotto 1-0 nel punteggio e chiamata ad una reazione immediata per non compromettere l’andamento del confronto, l’Italia ha pareggiato i conti grazie ad un fantastico ippon di Manuel Lombardo al Golden Score sul tre volte medagliato olimpico (oro a Londra 2012) Lasha Shavdatuashvili per poi mettere la freccia e portarsi in vantaggio 2-1 con l’affermazione nella -70 kg di Kim Polling per ippon sull’abbordabile Eter Askilashvili (abituata a competere nella categoria di peso inferiore).

Buona prestazione ma risultato negativo invece per un pimpante Christian Parlati, che ha messo in difficoltà il bi-campione olimpico individuale della -90 kg Lasha Bekauri alzando bandiera bianca solamente dopo 3 minuti per ippon su un’azione in cui è stato premiato l’istinto del fenomeno caucasico. Formazione tricolore nuovamente in vantaggio 3-2 dopo la squalifica diretta nella +70 kg di Sophio Somkhishvili, rea di un colpo proibito (una sorta di “schiaffo” durante la lotta sulle prese) ai danni della campionessa olimpica Alice Bellandi nelle prime fasi del combattimento.

Gennaro Pirelli ha avuto a disposizione dunque un match point per archiviare la pratica sul 4-2 e portare il team italiano ai quarti, perdendo però per ippon con l’argento della -100 kg Ilia Sulamanidze. Decisivo lo spareggio sul 3-3, con il sorteggio che ha sorriso ai colori azzurri selezionando la categoria -73 kg e passando la “patata bollente” a Lombardo. Il talento piemontese non si è fatto schiacciare dalla pressione, sfoderando un attacco meraviglioso valutato waza-ari e regalando al Bel Paese la qualificazione ai quarti di finale, dopo aver battuto due volte in meno di 25 minuti un mostro sacro come Shavdatuashvili. Adesso sfida all’Uzbekistan.