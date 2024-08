Jonathan Milan straripante al Giro di Germania: vittoria dominante in volata, secondo successo di fila

Jonathan Milan ha vinto la prima tappa del Giro di Germania, una frazione di 176 km da Schweinfurt a Heilbronn che proponeva lo strappo di Jagerhaus (1500 metri al 7,8% di pendenza media) quando mancavano una dozzina di chilometri al traguardo. Il velocista della Lidl-Trek ha dominato in maniera perentoria la volata a ranghi compatti, surclassando l’intera concorrenza e tagliando la linea d’arrivo a braccia aperte, segno di un trionfo incontrastato. Il 23enne friulano ha preceduto con margine il belga Jordi Meeus (Red Bull-BORA-hansgrohe), il tedesco Max Kanter (Astana Qazaqstan) e il norvegese Alexander Kristoff (Uno-X Mobility).

Prova di forza davvero magistrale da parte dello sprinter italiano, che ha così bissato il successo ottenuto ieri nel cronoprologo di Schweinfurt e ha conquistato la 13ma affermazione da professionista, tra l’altro in un evento sponsorizzato dalla stessa società che sostiene la sua squadra. Si tratta dell’ottavo sigillo in questa stagione, dove ha messo la firma in tre tappe del Giro d’Italia e in due frazioni della Tirreno-Adriatico.

Jonathan Milan conserva così la maglia di leader della classifica generale con nove secondi di vantaggio su Jordi Meeus e 11” sul danese Mads Pedersen (suo compagno di squadra), mentre il britannico Ethan Hayter (INEOS Grenadiers) è quarto a 13” alla pari con lo svizzero Stefan Bissegger (EF Education-EasyPost). Domani (venerdì 23 agosto) andrà in scena la seconda di quattro tappe: 174,6 km da Heilbronn a Schwaebisch Gmuend, con alcuni strappi che potrebbero mettere in difficoltà gli atleti.