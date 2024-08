Jonathan Milan firma il tris al Giro di Germania! Volata regale, Pedersen leader in classifica

Jonathan Milan ha vinto la terza tappa del Giro di Germania, una frazione di 211 km da Schwaebisch Gmuend a Villingen-Schwenningen, pensata per i velocisti. L’alfiere della Lidl-Trek, che si era già imposto nel cronoprologo e nella prima tappa in terra tedesca, ha trionfato in maniera regale in una volata di gruppo, mettendo in mostra le sue doti di sprinter fenomenale.

Il 23enne friulano è stato lanciato alla perfezione dal compagno di squadra Mads Pedersen (in maglia di leader della classifica generale dopo il sigillo di ieri) e ha surclassato i padroni di casa Max Kanter (Astana Qazaqstan Team) e Jordi Meeus (Red Bull-BORA-hansgrohe).

Jonathan Milan si conferma in uno stato di forma davvero ammirabile, oggi è arrivata la quattordicesima affermazione in carriera e la nona stagionale (spiccano le quattro tappe al Giro d’Italia, che erano le ultime gioie prima dell’avventura in Germania).

Mads Pedersen si conferma al comando della graduatoria generale con 12″ di vantaggio sul norvegese Tobias Halland Johannessen, 19” sull’olandese Dannny Van Poppel, 21” sul britannico Ethan Hayter, sull’irlandese Archie Ryan e sullo svizzero Stefan Bissegger. Domani (domenica 25 agosto) andrà in scena la quarta ed ultima tappa: 183 km da Annweiler am Trifels a Saarbruecken, con uno strappo di un chilometro al 6% nel finale.