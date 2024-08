Jannik Sinner: “Sotto antibiotici per una settimana, mi ha spezzato il cuore non andare a Parigi. Felice per Musetti”

Jannik Sinner è a Montreal, e tornerà in campo a metà della settimana che sta per cominciare. Sarà il sesto Masters 1000 della stagione a rivedere il numero 1 del mondo sui campi dopo i quarti di Wimbledon. Il campione degli Australian Open si è concesso alla stampa presente nella città canadese, e da questo incontro si è ricavato qualche dettaglio importante.

Così nelle parole espresse di fronte agli avventori e riportate, tra gli altri, da Ubitennis: “Fisicamente sto molto molto meglio. Non ho toccato la racchetta per una settimana, ma ora va tutto bene. Non ero ancora in perfette condizioni quando sono partito da casa, ma mi sto sentendo meglio giorno dopo giorno. La tonsillite è stata difficile da digerire, sono stato sotto antibiotici per quasi una settimana. Sono arrivato prima del solito qui in Canada, sono molto felice di tornare nel Paese dove ho vinto il mio primo Masters 1000. Io e il mio team cerchiamo di fare tutto nel migliore dei modi, provando ad essere pronti per ogni sfida che si presenta. Cercheremo di continuare ad essere così costanti come nell’ultimo anno“.

Poi il focus si sposta anche su Parigi 2024, con toni che cambiano colore a seconda delle situazioni: “Siamo tutti pronti a tornare sul cemento dopo qualche mese. È un peccato che grandi giocatori come Alcaraz e Musetti non siano qui, ma non è semplice con le Olimpiadi così vicine. Non ho visto la finale di Lorenzo perché mi stavo allenando, ma magari in serata avrò modo di recuperarla. Ho avuto modo di guardare qualche gara ai Giochi, ma non ho visto molto tennis. Mi ha spezzato il cuore non poter andare a Parigi, era uno degli obiettivi principali della mia stagione. A volte però non si può far altro che accettare le situazioni sfavorevoli e provare, anche se non è semplice, a trovare le cose positive. Lorenzo è tornato a casa con la medaglia di bronzo: ciò significa che un italiano è felice e io sono felice per lui“.

Sinner, a Montreal, esordirà direttamente al secondo turno poiché, come ormai da tradizione in tabelloni a 56, le prime 8 teste di serie usufruiscono di un bye. Debutterà con lo spagnolo Pedro Martinez oppure con un giocatore proveniente dalle qualificazioni.