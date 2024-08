ATP Montreal 2024, sorteggiato il tabellone: Sinner avrà Medvedev dalla sua parte

E’ andato in scena, nella tarda serata italiana, il sorteggio del torneo ATP Masters 1000 del Canada, quest’anno con sede a Montreal, in programma da lunedì 6 a lunedì 12 agosto: classico tabellone a 56, con bye al primo turno per le prime otto teste di serie, tra le quali ovviamente c’è Jannik Sinner.

Il numero 1 del seeding e del mondo trova nella parte alta del tabellone il numero 3, il russo Daniil Medvedev, potenziale avversario dell’azzurro in semifinale, mentre nella parte bassa il penultimo atto ipotetico è tra il polacco Hubert Hurkacz, numero 4, ed il tedesco Alexander Zverev, numero 2.

Jannik Sinner attende al secondo turno lo spagnolo Pedro Martinez o un qualificato, mentre nella parte alta del main draw sarà presente anche Lorenzo Sonego, che se la vedrà col neerlandese Tallon Griekspoor, mentre Luciano Darderi inizierà il proprio cammino con la testa di serie numero 10, lo statunitense Tommy Paul.

Matteo Arnaldi esordirà contro un qualificato, mentre nella parte bassa del tabellone sarà ancora italiano l’avversario del padrone di casa canadese Felix Auger-Aliassime, numero 14 del seeding, che affronterà al primo turno Flavio Cobolli.

TABELLONE ATP MASTERS 1000 MONTREAL

(1) Sinner bye

Q – P. Martinez

Sonego – Griekspoor

Tiafoe – (15) Tabilo

(10) Paul – Darderi

Shapovalov – Q

Etcheverry – Jarry

(5) Rublev bye

(3) Medvedev bye

Davidovich Fokina – Safiullin

Q – Arnaldi

Diallo – (16) Khachanov

(12) Humbert – Fils

Borges – Kecmanovic

Michelsen – Nishikori

(8) Tsitsipas bye

(7) Dimitrov bye

Q – Q

Popyrin – Machac

Bublik – (11) Shelton

(14) Auger-Aliassime – Cobolli

Mannarino – Q

Q – Monfils

(4) Hurkacz bye

(6) Ruud bye

Norrie – Giron

Korda – Pospisil

Navone – (9) Fritz

(13) Rune – Raonic

Marozsan – Carreno Busta

Thompson – Draper

(2) Zverev bye