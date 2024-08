Italia-USA, volley femminile, Finale Olimpiadi 2024: orario, programma, tv, streaming

L’Italia affronterà gli USA nella finale per l’oro del torneo di volley femminile alle Olimpiadi di Parigi 2024. L’appuntamento è per domenica 11 agosto (ore 13.00). La nostra Nazionale si è sbarazzata della Serbia (Campionessa del Mondo) e della Turchia (Campionessa d’Europa) con due schiaccianti 3-0 e ora se la dovrà vedere con le Campionesse Olimpiche di Tokyo 2020, che hanno invece regolato la Polonia ai quarti di finale e poi il Brasile al tie-break.

Le ragazze del CT Julio Velasco hanno surclassato due corazzate guidate da allenatori italiani (Giovanni Guidetti e Daniele Santarelli) e da due bomber micidiali (Tijana Boskovic e Melissa Vargas), ora sono attese dal confronto contro la compagine dell’icona Karch Kiraly, che quando vede i cinque cerchi tira fuori sempre il meglio. Curiosamente l’Italia vinse gli unici Mondiali della sua storia battendo proprio le americane nella partita che metteva in palio il titolo.

L’Italia si affiderà alla regia di Alessia Orro, alle bordate dell’opposto Paola Egonu, alla qualità delle schiacciatrici Myriam Sylla e Caterina Bosetti, alla solidità delle centrali Anna Danesi e Sarah Fahr, alle difese del libero Monica De Gennaro. Dall’altra parte della rete ci sarà una squadra di grandi talenti come le attaccanti Kathryn Plummer, Avery Skinner e Andrea Drews, le centrali Haleigh Washington e Chiaka Ogbogu, la regista Jordyn Poulter.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-USA, finale per l’oro del torneo di volley femminile alle Olimpiadi di Parigi 2024. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2 e in diretta streaming su Rai Play. I Giochi sono anche in diretta tv per gli abbonati su Eurosport 1, Eurosport 2, Sky Sport 251-257 e in diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-USA, FINALE VOLLEY OLIMPIADI

Domenica 11 agosto

Ore 13.00 Finale per l’oro volley femminile: Italia vs USA – Diretta tv su Rai 2

PROGRAMMA ITALIA-USA, FINALE VOLLEY OLIMPIADI: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv gratis e in chiaro: Rai 2.

Diretta tv per gli abbonati: i Giochi sono trasmessi su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250). I palinsesti specifici, con la comunicazione dei canali esatti su cui vengono trasmessi i vari eventi, vengono svelati di giorno in giorno e sono soggetti a variazioni dell’ultimo minuto in base allo svolgersi della competizione.

Diretta streaming per gli abbonati: su Discovery+ saranno disponibili i canali tematici per poter seguire ogni evento sportivo nel dettaglio; su Sky Go, NOW e DAZN saranno disponibili gli stessi canali dell’offerta televisiva di Eurosport/Sky. Su Tim Vision saranno presenti ben 14 canali, di cui uno in 4K.

Diretta streaming gratis: Rai Play.

Diretta Live testuale: OA Sport.