Italia-USA stasera, a che ora la finale di fioretto femminile delle Olimpiadi: programma e tv

L’Italia questa sera (20.30) si giocherà l’oro alle Olimpiadi nel fioretto a squadre femminile! Il quartetto azzurro affronterà gli Stati Uniti in un ultimo atto al cardiopalma, con le ragazze del CT Stefano Cerioni che proveranno a tornare sul gradino più alto del podio per la prima volta da Londra 2012. Il programma verrà aperto dalla finale per il bronzo tra Canada e Giappone alle 19.20, e a seguire le azzurre si giocheranno il metallo più pregiato.

Arianna Errigo, Martina Favaretto e Alice Volpi. Sono state loro tre le titolari nei quarti e in semifinale. Se anche Francesca Palumbo vorrà mettersi la medaglia al collo, la riserva azzurra dovrà disputare almeno un assalto in finale. Il cammino delle italiane è iniziato dai quarti di finale battendo 45-14 l’Egitto, in una sfida totalmente dominata. In semifinale le azzurre sono partite fortissimo con il Giappone, arrivando ad avere undici stoccate di vantaggio. Poi un po’ di brivido finale, con Volpi che ha sofferto la nipponica Ueno, ma Alice poi è stata brava a tenere calma e sangue freddo chiudendo 45-39.

Sarà la finale che tutti attendevano, con le azzurre attese dalla sfida agli Stati Uniti. Americane che hanno debuttato contro la Cina (45-37) ai quarti, per poi sbarazzarsi del Canada in semifinale (45-31). Molto bene per le statunitensi le due fuoriclasse Lee Kiefer e Lauren Scruggs, che hanno mostrato una condizione eccezionale. D’altro canto le due sono rispettivamente medaglia d’oro e d’argento della prova individuale. Più attaccabile Jacqueline Dubrovich, apparsa un po’ in difficoltà in semifinale.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio della Finale tra Italia e Stati Uniti, assalto che mette in palio la medaglia d’oro nel fioretto femminile a squadre delle Olimpiadi 2024. Tutti gli eventi saranno disponibili su discovery+ e Eurosposrt in diretta streaming, mentre in chiaro ove sarà Possibile si potranno seguire gli assalti su RaiDue e RaiSport HD. Immancabile la Diretta Live testuale dal prima all’ultima stoccata di OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-USA FINALE FIORETTO FEMMINILE A SQUADRE OLIMPIADI 2024

Giovedì 1 agosto

Ore 20.30 Italia-USA

PROGRAMMA SCHERMA PARIGI 2024: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv per gli abbonati: i Giochi sono trasmessi su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250). I palinsesti specifici, con la comunicazione dei canali esatti su cui vengono trasmessi i vari eventi, vengono svelati di giorno in giorno e sono soggetti a variazioni dell’ultimo minuto in base allo svolgersi della competizione.

Diretta tv gratis e in chiaro: la Rai trasmetterà i Giochi su Rai 2, RaiSportHD. Il network pubblico ha a disposizione 360 ore complessive da dedicare alla diretta degli eventi nell’arco delle Olimpiadi. Il palinsesto dettagliato delle tre reti varierà in base allo sviluppo delle competizioni e agli incastri tra i vari eventi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta streaming per gli abbonati: su Discovery+ saranno disponibili i canali tematici per poter seguire ogni evento sportivo nel dettaglio; su Sky Go, NOW e DAZN saranno disponibili gli stessi canali dell’offerta televisiva di Eurosport/Sky. Su Tim Vision saranno presenti ben 14 canali, di cui uno in 4K.

Diretta streaming gratis: Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 3 proporranno eventi in diretta. I palinsesti dettagliati verranno definiti a ridosso degli eventi e sono soggetti a modifiche in base allo sviluppo dei Giochi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta Live testuale: OA Sport.