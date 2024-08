Italia-Spagna pallanuoto femminile oggi in tv, orario Olimpiadi 2024: programma, formazioni, streaming

Il Setterosa si giocherà la possibilità di passare il turno alle Olimpiadi di Parigi 2024 oggi, domenica 4 agosto: l’Italia alle ore 15.35 dovrà conquistare almeno un punto contro la Spagna nel match valido per la quinta ed ultima giornata del Girone B. In caso contrario sarà l’esito di Grecia-Francia, alle ore 20.05, a definire il destino delle azzurre.

CALENDARIO PALLANUOTO FEMMINILE OLIMPIADI PARIGI 2024

Domenica 4 agosto

15.35 PALLANUOTO – Torneo femminile, Girone B: Italia-Spagna

LE CONVOCATE PER LE OLIMPIADI

Italia

Portieri: Caterina Banchelli, Aurora Condorelli.

Giocatrici di movimento: Sofia Giustini, Silvia Avegno, Roberta Bianconi, Domitilla Picozzi, Giuditta Galardi, Agnese Cocchiere, Valeria Palmieri, Claudia Marletta, Giulia Viacava, Chiara Tabani, Dafne Bettini.

Commissario tecnico: Carlo Silipo.

Spagna

Portieri: Laura Ester, Martina Terré.

Giocatrici di movimento: Judith Forca, Maica García, Beatriz Ortiz, Paula Leitón, Anni Espar, Paula Crespí, Nona Pérez, Elena Ruiz, Isabel Piralkova, Pili Peña, Paula Camus.

Commissario tecnico: Miki Oca.

PROGRAMMA PALLANUOTO FEMMINILE OLIMPIADI PARIGI 2024: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv per gli abbonati: i Giochi sono trasmessi su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250). I palinsesti specifici, con la comunicazione dei canali esatti su cui vengono trasmessi i vari eventi, vengono svelati di giorno in giorno e sono soggetti a variazioni dell’ultimo minuto in base allo svolgersi della competizione.

Diretta tv gratis e in chiaro: la Rai trasmetterà i Giochi su Rai 2, RaiSportHD. Il network pubblico ha a disposizione 360 ore complessive da dedicare alla diretta degli eventi nell’arco delle Olimpiadi. Il palinsesto dettagliato delle tre reti varierà in base allo sviluppo delle competizioni e agli incastri tra i vari eventi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta streaming per gli abbonati: su Discovery+ saranno disponibili i canali tematici per poter seguire ogni evento sportivo nel dettaglio; su Sky Go, NOW e DAZN saranno disponibili gli stessi canali dell’offerta televisiva di Eurosport/Sky. Su Tim Vision saranno presenti ben 14 canali, di cui uno in 4K.

Diretta streaming gratis: Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 3 proporranno eventi in diretta. I palinsesti dettagliati verranno definiti a ridosso degli eventi e sono soggetti a modifiche in base allo sviluppo dei Giochi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta Live testuale: OA Sport.