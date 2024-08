Italia-Grecia pallanuoto oggi in tv, orario Olimpiadi 2024: programma, formazioni, streaming

Il Settebello ha bisogno di un punto per chiudere al primo posto nel Girone A del torneo della pallanuoto maschile alle Olimpiadi di Parigi 2024: oggi, lunedì 5 agosto, l’Italia affronterà alle ore 15.10 la Grecia nel quinto ed ultimo turno della prima fase.

La diretta tv per gli abbonati sarà fruibile su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), ma gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250). La diretta tv gratis e in chiaro sarà disponibile su Rai 2, RaiSportHD.

La diretta streaming per gli abbonati sarà fruibile su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN e Tim Vision, mentre la diretta streaming gratis sarà disponibile su Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 3. Diretta Live testuale su OA Sport.

CALENDARIO PALLANUOTO OLIMPIADI PARIGI 2024

Lunedì 5 agosto

15.10 PALLANUOTO – Torneo maschile, Girone A: Italia-Grecia

I CONVOCATI PER LE OLIMPIADI

Italia

Portieri: Marco Del Lungo, Gianmarco Nicosia.

Giocatori di movimento: Tommaso Gianazza, Vincenzo Renzuto Iodice, Alessandro Velotto, Lorenzo Bruni, Francesco Condemi, Francesco Di Fulvio, Gonzalo Echenique, Andrea Fondelli, Matteo Iocchi Gratta, Nicholas Presciutti, Edoardo Di Somma.

CT: Alessandro Campagna.

Grecia

Portieri: Manos Zerdevas, Panagiotis Tzortzatos.

Giocatori di movimento: Kostantinos Genidounias, Dimitris Skoumpakis, Stathis Kalogeropoulos, Ioannis Fountoulis, Alexandros Papanastasiou, Nikos Gkillas, Stelios Argyropoulos, Nikos Spyros Papanikolaou, Kostas Kakaris, Dimitris Nikolaidis, Aggelos Vlachopoulos.

CT: Thodoris Vlachos.

PROGRAMMA PALLANUOTO OLIMPIADI PARIGI 2024: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv per gli abbonati: i Giochi sono trasmessi su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250). I palinsesti specifici, con la comunicazione dei canali esatti su cui vengono trasmessi i vari eventi, vengono svelati di giorno in giorno e sono soggetti a variazioni dell’ultimo minuto in base allo svolgersi della competizione.

Diretta tv gratis e in chiaro: la Rai trasmetterà i Giochi su Rai 2, RaiSportHD. Il network pubblico ha a disposizione 360 ore complessive da dedicare alla diretta degli eventi nell’arco delle Olimpiadi. Il palinsesto dettagliato delle tre reti varierà in base allo sviluppo delle competizioni e agli incastri tra i vari eventi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta streaming per gli abbonati: su Discovery+ saranno disponibili i canali tematici per poter seguire ogni evento sportivo nel dettaglio; su Sky Go, NOW e DAZN saranno disponibili gli stessi canali dell’offerta televisiva di Eurosport/Sky. Su Tim Vision saranno presenti ben 14 canali, di cui uno in 4K.

Diretta streaming gratis: Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 3 proporranno eventi in diretta. I palinsesti dettagliati verranno definiti a ridosso degli eventi e sono soggetti a modifiche in base allo sviluppo dei Giochi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta Live testuale: OA Sport.