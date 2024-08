Italia-Giappone oggi, Mondiali volley femminile U17: orario, dove vedere la semifinale in tv e streaming

Oggi, venerdì 23 agosto, la Nazionale italiana di volley femminile U17 sarà impegnata nella semifinale dei Mondiali 2024 di categoria. Le azzurrine affronteranno a Lima, in Perù, il Giappone (a partire dalle 23.30 italiane). Le ragazze di coach Pasquale D’Aniello si sono rese protagoniste finora di un percorso praticamente perfetto, conquistando cinque vittorie in altrettante partite disputate.

L’ultima della serie ieri contro la Turchia, piegata sullo score di 3-1 (21-25, 25-15, 25-18, 25-23). La compagine nostrana, dopo aver perso il primo set, ha saputo cambiare lo spartito e si è imposta in maniera autorevole nei restanti parziali. La migliore realizzatrice è stata Stella Caruso con 17 punti, seguita in doppia cifra da Ludovica Tosini (14 punti) e Alice Guerra (13 punti).

Si vorrà replicare contro le nipponiche, squadra particolarmente solida in ricezione e in grado di ribaltare l’inerzia dello scambio. Giapponesi a segno nel loro quarto di finale contro le padrone di casa del Perù sul punteggio di 3-1. Le nostre portacolori dovranno fare particolare attenzione a Hikari Kudo e a Saya Nakayama, autrici nella sfida contro le peruviane di 22 e di 18 punti.

La partita tra Italia e Giappone, semifinale dei Mondiali U17 di volley femminile, andrà in scena quest’oggi a partire dalle 23.30 italiane e sarà trasmessa in diretta streaming sulla piattaforma in abbonamento VBTV. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale.

ITALIA-GIAPPONE MONDIALI VOLLEY FEMMINILE U17 OGGI

Venerdì 23 agosto (Orari italiani)

Ore 23.30 Italia vs Giappone – Semifinale a Lima (Perù)

ITALIA-GIAPPONE MONDIALI VOLLEY FEMMINILE U17: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: VBTV

Diretta testuale: OA Sport