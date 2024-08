In che corsia Marcell Jacobs nella finale alle Olimpiadi? Avversari e startlist 100 metri

Marcell Jacobs correrà in corsia 9 nella finale dei 100 metri, che andrà in scena alle ore 21.50. Il Campione Olimpico di Tokyo 2020 si è qualificato all’atto conclusivo della gara regina con il miglior tempo di ripescaggio (9.92) e ora andrà a caccia di una nuova impresa: il velocista lombardo crede fermamente nel sogno di salire sul podio e mettersi al collo una medaglia sul rettilineo dello Stade de France.

Gli avversari fanno paura. Il Messia dell’atletica tricolore sarà totalmente all’esterno, non avrà un rivale sulla destra e sulla sua sinistra ci sarà il botswano Letsile Tebogo (argento iridato in carica). I grandi favoriti della vigilia sono i giamaicania Kishane Thompson (corsia 4) e Oblique Seville (corsia 6), mentre lo statunitense Noah Lyles si presenta da Campione del Mondo (corsia 7).

La corsia 5 dell’altro annunciato big va al sudafricano Akani Simbine in virtù di quanto visto in semifinale, ma non sarà semplice confermarsi quando conterà davvero. Lo statunitense Fred Kerley, argento ai Giochi di Tokyo 2020, sarà impegnato in corsia 3 e avrà sulla sua sinistra il connazionale Kenneth Bednarek.

CORSIA MARCELL JACOBS FINALE OLIMPIADI 2024

Corsia 9.

STARTLIST FINALE 100 METRI OLIMPIADI

Corsia 2: Kenneth Bednarek (USA, 9.87 di personale, 9.87 di stagionale)

Corsia 3: Fred Kerley (USA, 9.76, 9.84)

Corsia 4: Kishane Thompson (Giamaica, 9.77, 9.77)

Corsia 5: Akani Simbine (Sudafrica, 9.84, 9.86)

Corsia 6: Oblique Seville (Giamaica, 9.81, 9.81)

Corsia 7: Noah Lyles (USA, 9.81, 9.81)

Corsia 8: Letsile Tebogo (Botswana, 9.88, 9.88)

Corsia 9: Marcell Jacobs (Italia, 9.80, 9.92)