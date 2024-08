GTWC Europe, Mercedes vince su BMW nella gara-2 a Magny-Cours

Winward Racing Team MANN-Filter Mercedes n. 48 vince gara-2 a Magny-Cours con Lucas Auer/Maro Engel ed accorcia le distanze in campionato dalla BMW n. 32 WRT di Dries Vanthoor/Charles Weerts. Solamente due punti separano ora in campionato i due equipaggi citati, una battaglia senza esclusione di colpi che si concluderà ad ottobre a Barcellona.

Nella seconda parte dell’evento la bagarre è entrata nel vivo con la Mercedes n. 48 che ha battagliato per il primato contro la Mercedes n. 9 Boutsen VDS di Jules Gounon/Maxi Gotz. La vettura gestita dalla squadra belga ha dovuto cedere il passo ai due pretendenti per il titolo: Auer e Vanthoor si sono contesi il successo oltre a punti importantissimi per il campionato.

Auer/Engel portano a -2 la distanza da WRT BMW n. 32 alla vigilia del Championship Decider catalano di ottobre. Lorenzo Patrese e Lorenzo Ferrari trionfano ancora in Gold Cup con Tresor Attempto Audi n. 88, replicando l’ottima performance mostrata sotto i riflettori del sabato. Chiudono la top 5 Garage 59 McLaren n. 159, Tresor Attempto Racing Audi n. 99 e CSA Racing Audi n. 11 (Gold Cup).

Il più importante campionato continentale riservato alle GT tornerà protagonista a metà settembre con la tradizionale tre ore di Monza valida per il GTWC Europe Endurance Cup. La Sprint Cup, invece, tornerà ad ottobre per il finale di stagione.