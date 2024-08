GTWC Europe, la Sprint Cup riprende a Magny-Cours

Dopo la pausa estiva torna in azione questo fine settimana per il quarto e penultimo appuntamento del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup. Dopo Brands Hatch, Misano Adriatico ed Hockenheim tutto resta più che mai imprevedibile con un bellissimo duello tra la BMW M4 GT3 n. 32 Team WRT e la Mercedes AMG GT3 n. 48 Winward Racing Team MANN-Filter.

La prima auto citata di Charles/Weerts detta il passo con solo due punti di margine nei confronti della Mercedes di Lucas Auer/Maro Engel. I pluricampioni belgi provano a difendersi dall’austriaco e dal tedesco, vincitori di race-1 ad Hockenheim proprio contro la BMW gestita dalla formazione di Vincent Vosse.

Attenzione anche a Ferrari che con Emil Frey Racing può inserirsi nella bagarre per la vittoria assoluta dopo aver primeggiato in Germania nella seconda sfida in programma. La Rossa può togliere dei punti importanti alla Mercedes ed alla BMW, indubbiamente superiori alla concorrenza sin dalla prima competizione dell’anno per quanto riguarda la Sprint Cup.

Magny-Cours torna ad accogliere il GTWC Europe dopo una stagione d’assenza, l’impianto che in passato ha accolto anche la F1 ha ospitato l’attuale GTWC Europe Endurance Cup prima di tornare protagonista con la Sprint Cup dal 2020 al 2022.

Questo week-end sulla falsariga di quanto accaduto ad Hockenheim non ci sarà la BMW M4 GT3 n. 46 di Maxime Martin e di Valentino Rossi. Il ‘Dottore’ riprenderà la propria stagione agonistica nel GTWC Europe a Monza tra un mese dopo aver disputato la 6h del COTA (Circuit of The Americas – Austin/Texas) valida per il FIA World Endurance Championship.