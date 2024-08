Golf: Women’s British Open, Nelly Korda spicca il volo su Vu e Hull

Si è chiuso quest’oggi il secondo giro al Women’s British Open 2024 sponsorizzato dall’AIG. Nella leggenda dell’Old Course di St. Andrews, il tempio del golf mondiale, è cambiato praticamente tutto rispetto al primo giro, perché Nelly Korda si pone di forza in vetta alla classifica. Merito del suo giro in -4 che le consente di salire a -8 e di sfruttare i tanti saliscendi (più scendi che sali) delle altre.

A seguire la numero 1 del mondo ci sono la detentrice del titolo, nonché connazionale, Lilia Vu e la leader di ieri, l’inglese Charley Hull, entrambe a -5. Se Vu, però, ci arriva con un comunque valido -2, Hull non riesce ad andare al di là del pari con il par in questa giornata. Sorte condivisa, peraltro, con la cinese Ruoning Yin, che è ora quarta a -4.

Il colpo più sensazionale, però, lo piazza Louise Rydqvist. Svedese, classe 2001, vincitrice dell’European Ladies Amateur quest’anno, realizza un grande -5 e si mette al pari delle big in quinta posizione. Con lei la sudafricana Ashleigh Buhai e la connazionale Cassandra Alexander, la neozelandese Lydia Ko, la giapponese Mao Saigo e la taiwanese (Cina Taipei come nome sportivo) Pei-yun Chien. Score di -3 per tutte loro. A passare il taglio tra le amateur, oltre a Rydqvist, anche l’inglese Lottie Woad (-2), la spagnola Julia Lopez Ramirez (+2) e l’argentina Ela Anacona (+4).

Tra le giocatrici fuori dal taglio, i nomi di spicco sono quelli di Megan Zhang e Jennifer Kupcho, ma oltre alle americane escono di scena la giapponese Yuka Saso e l’australiana Minjee Lee, nomi vicinissimi alla top ten mondiale. E, soprattutto, crolla Jin Young Ko: +10 in due giri per la sudcoreana numero 3 del mondo.