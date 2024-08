Golf, Migliozzi: “Molte cose andate per il verso giusto”. Manassero: “Non cambierò strategia, proverò ad attaccare”

C’è soddisfazione nel clan italiano dopo le prime due giornate del torneo olimpico di golf al Le Golf National di Saint-Quentin-en-Yvelines, distante circa 35 km da Parigi. Guido Migliozzi, infatti, ha chiuso la prima metà della competizione all’ottavo posto, e anche Matteo Manassero non si trova tanto lontano, essendo al 19° posto.

Così Migliozzi al sito della FIG: “Molte cose sono andate per il verso giusto, si può sempre migliorare ma ho dato battaglia, specialmente nelle ultime cinque buche quando il vento ha messo in seria difficoltà i concorrenti in gara. Sono contento per questa ottima prestazione. Il torneo è ancora lungo e nel weekend possono cambiare molte cose. Sono in una buona posizione, in questi giorni era importante concedersi l’opportunità di rimanere vicino ai leader e questa non è certo svanita“.

Queste invece le parole di Manassero: “Sono soddisfatto, ho giocato bene per tutto il giro. Peccato per il bogey alla 17, avrei potuto salvare il par, ma un errore ci può stare, specialmente su questo campo dove, appena sbagli, vieni punito. E’ stata un’ottima giornata, peccato per qualche putt non entrato che mi avrebbe permesso di salire ancora di più nel leaderboard. Nel ‘moving day’ non cambierò strategia, proverò ad attaccare, con pazienza e decisione“.

Quest’oggi, in virtù della situazione di classifica, le partenze di Manassero e Migliozzi saranno in orari tendenzialmente più favorevoli: si parla, rispettivamente, delle 11:33 per l’uno e delle 12:17 per l’altro.