Golf: Charley Hull guida il Women’s British Open dopo il primo giro

Si è chiuso oggi il primo giro del Women’s British Open, che porta la sponsorizzazione dell’AIG e che, per la terza volta nella storia, si disputa sull’Old Course di St. Andrews. Al comando della classifica c’è l’inglese Charley Hull, autrice di un -5 in formato sei birdie e un bogey all’interno di quello che è il tempio del golf mondiale.

Seconda posizione occupata assieme da Nelly Korda e Ruoning Yin. Per l’americana numero 1 del mondo e per la cinese un colpo di ritardo rispetto alla leader, con tutte le differenze legate al modo in cui le due hanno interpretato la giornata odierna: più altalenante l’asiatica, più regolare l’USA.

Alle loro spalle l’ampio gruppo delle quarte, formato dalle sudcoreane Mi Hyang Lee e Jenny Shin, dalle americane Lilia Vu e Andrea Lee, dalla thailandese Patty Tavatanakit e dalla giapponese Mao Saigo. Per tutte loro score di -3, davanti alla coppia di decime a -2 costituita dalla nipponica Momoko Osato e dalla sudcoreana Hyo Joo Kim.

Complessivamente sono 17, tra cui la neozelandese Lydia Ko, le giocatrici sotto par, e 31 quelle almeno in par. Tra le partecipanti anche la vincitrice del 2013 Stacy Lewis, ma l’americana non compete più per vincere (è a +9, nei bassifondi). Molta l’attesa per l’argento olimpico, la tedesca Esther Henseleit, ma per lei c’è il 99° posto con lo score di +5. Potrebbe comunque ancora sperare in un superamento del taglio.