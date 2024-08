Golf, Bradley si riprende la vetta del BMW Championship dopo il terzo giro. Scott insegue, in lotta anche Aberg e Noren

Un terzo giro ricco di colpi di scena, giocato su un campo che ha mostrato i suoi denti e reso difficilissima la vita a quasi tutti i giocatori. A diciotto buche dalla fine del BMW Championship 2024 si riprende la vetta della classifica Keegan Bradley, che approfitta di una giornata estremamente negativa per Adam Scott e passa al comando con un colpo di vantaggio sull’australiano. Classifica molto sgranata con quattro giocatori rimasti in corsa per il titolo, a meno di clamorose rimonte nell’ultimo giro da dietro.

Il capitano del Team USA della Ryder Cup 2025 ha concluso con un putt per il birdie imbucato da più di due metri, l’ottavo birdie di un giro che gli ha permesso di chiudere il sabato con un punteggio di 70 colpi (-2), per arrivare ad un totale di -12, su un Castle Pines davvero esigente. Seconda posizione invece per Scott a -11, con l’australiano ha mandato fuori limite un colpo dal tee ed è finito in acqua, il tutto dopo appena tre buche. Bravissimo il 44enne a recuperare verso la fine, limitando i danni con due birdie nelle ultime tre buche per un parziale di 74 (+2), rimanendo così in piena lotta per la vittoria.

Dietro sono in contention anche la coppia svedese formata da Ludvig Aberg e Alex Noren, appaiati al terzo posto con il punteggio di -10. Il classe 1999 ha iniziato la sua giornata con un’emorragia nasale dovuta all’alta quota. Dopo essersi asciugato il sangue, ha realizzato un birdie con un putt da oltre quindici metri. Il giovane svedese però è andato in difficoltà all’inizio delle seconde nove, con un doppio bogey e un bogey alla 11 e alla 13, riscattato da un eagle alla 14 che gli ha fatto riprendere contatto con la vetta grazie al 71 odierno.

Noren è partito malissimo, +3 dopo quattro buche, ma con calma e sangue freddo ha messo a segno cinque birdie, tra cui gli ultimi tre sulle ultime tre buche, agganciandosi al connazionale. Dietro questo quartetto c’è il vuoto, con il quinto posto distante tre lunghezze. A -7 infatti troviamo il duo americano Wyndham Clark (69) e Xander Schauffele (67), con quest’ultimo che inizia a mettere pressione a Scottie Scheffler, autore di un 74 e relegato al 35° posto.

Una giornata che, a proposito di FedExCup, non è neanche iniziata per Hideki Matsuyama. Il giapponese, in grandissima forma, si è dovuto ritirare per un infortunio alla schiena, e farà di tutto per essere in campo ad Atlante settimana prossima. Tornando in Colorado al settimo posto a -6 troviamo il coreano Si Woo Kim e il canadese Taylor Pendrith, mentre sono in nove a chiudere la top-10 a pari merito con un totale di -5. Tra di loro gli europei Rory McIlroy, Tommy Fleetwood e Sepp Straka, ma è folta anche la compagni a statunitense cappeggiata da Nick Dunlap e Patrick Cantlay. Domenica ultimo giro, poi mancherà solo il gran finale per i playoff con il Tour Championship.