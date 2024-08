Giro di Germania, Mads Pedersen vince la seconda tappa e diventa leader. Milan cede la maglia

Mads Pedersen ha vinto la seconda tappa del Giro di Germania, una frazione di 174 km da Heilbronn a Schwaebisch Gmuend che proponeva un percorso particolarmente mosso e uno strappo di 500 metri al 7,4% di pendenza media nel finale. Il danese ha risposto brillantemente all’ultimo scatto dell’irlandese Archie Ryan (EF Education-EasyPost) e ha poi battuto il norvegese Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility) in un avvincente sprint a due.

L’alfiere della Lidl-Trek ha così conquistato il 43mo successo da professionista, addirittura il nono stagionale (spicca la Gand-Wevelgem).Il Campione del Mondo 2019 ha così conquistato la maglia di leader della classifica generale, sfilandola al compagno di squadra Jonathan Milan, vincitore del cronoprologo e della prima tappa, che non è riuscito a seguire il drappello dei migliori nel movimentato finale.

Mads Pedersen primeggia così in graduatoria con un vantaggio di 12” su Johannessen, 21” sul britannico Ethan Hayter (INEOS Grenadiers) e sullo svizzero Stefan Bissegger (EF Education Easy-Post). Domani (sabato 24 agosto) è in programma la terza di quattro frazioni: 211 km da Schwaebisch Gmuend a Villingen-Schwenningen, sulla carta ideali per una fuga o per una volata.